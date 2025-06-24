Аромат для впевнених у собі: які парфуми полюбляє Аліна Шаманська

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Які парфуми полюбляє Шаманська

Шаманська любить квітково-шипровий аромат Lancome Idole, випущений у 2019 році.

Блогерка зазначила, що її улюблені аромати - це жасмин і мускус. Вона підкреслює, що не любить солодких ароматів, і, ймовірно, саме поєднання жасмину і мускусу в Idole заглушає для неї солодкість ванілі, роблячи його привабливим.

Які парфуми любить Аліна Шаманська (скриншот)

Основні ноти аромату:

верхні ноти: бергамот, груша (також згадується рожевий перець)

ноти серця (середні): троянда (використовуються різні сорти, включно з турецькою і травневою), жасмин (індійський жасмин)

базові ноти: білий мускус, ваніль (також згадуються пачулі та кедр).

Кому підійдуть парфуми як в Аліни Шаманської

Така парфумерія, враховуючи її основні ноти (троянда, жасмин, мускус, бергамот, ваніль), є доволі універсальним квітково-шипровим ароматом, що може пасувати багатьом. Однак, ґрунтуючись на його характеристиках і відгуках, можна визначити кілька типів людей, кому він підходить особливо.

Любительки квіткових ароматів, але не надто солодких

Оскільки Шаманська зазначила, що не любить солодких ароматів, а в Idоle солодкість ванілі заглушується жасмином і мускусом, він ідеально підійде тим, хто шукає свіжий, чистий квітковий букет без нудотної солодкості.

Шанувальниці сучасної класики

Він є доволі сучасним ароматом, але при цьому має класичну шипрову основу, що робить його елегантним і непідвладним часу. Він підійде тим, хто цінує елегантність, але не хоче пахнути "старомодно".

Молоді та впевнені в собі жінки

Рекламна кампанія Idоle і сам концепт аромату націлені на молоде покоління, яке прагне досягати своїх цілей. Аромат легкий, але з характером, що може символізувати свіжість і амбіції.

Ті, хто шукає універсальний аромат на кожен день

Завдяки своїй легкості та чистому "звучанню" (особливо завдяки мускусу), Idоle може бути чудовим вибором для щоденного використання - як в офіс, так і для повсякденних прогулянок.

Наречені

Ніжний квітковий букет із легкою мускусною базою робить його чудовим вибором для весілля або інших романтичних подій, де потрібен елегантний, але не надто "важкий" аромат.

Люди, які цінують "чисті" та "свіжі" аромати

Білий мускус у базі надає аромату відчуття чистоти та свіжості, що приваблює тих, хто віддає перевагу таким композиціям.

Аліна Шаманська (фото: instagram.com/shamankaa)