ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Внучка Ротару назвала любимые духи: сколько они стоят (видео)

Четверг 14 августа 2025 17:31
UA EN RU
Внучка Ротару назвала любимые духи: сколько они стоят (видео) Внучка Софии Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Полина Иваненко

Модель Соня Евдокименко рассказала о любимых ароматах, которыми сейчас пользуется. Оказалось, девушка любит интересные и смелые ароматы.

Как сообщает РБК-Украина, видео о любимых ароматах внучки Ротару появилось на ее странице в Instagram.

Первый парфюм - редкий и цветочный

"Сейчас у меня есть особенный аромат, идеальный на лето, суперлегкий, но он продается только в Киото, в Японии, он называется Osmanthus 19 от Le Labo", - рассказала Соня.

Парфюм, о котором сказала модель, действительно очень редкий. Он относится к серии "City Exclusive" и посвящен городу Киото.

Аромат выпустили в 2024 году, это восточный цветочный аромат для мужчин и женщин. Верхняя нота: лаванда, олибанум (ладан). Средняя: османтус. Базовые: древесные ноты, смолы.

Конечно, аромат можно найти не только в Японии, на ebay его продают за 600 долларов (почти 25 тысяч гривен).

Второй аромат - сладкий и смелый

"Вечером я использую Angel's Share, он замечательный... Это действительно хороший аромат для свидания, такой сладкий, но не слишком, он прекрасен", - рассказала Евдокименко.

Аромат, о котором говорила Соня - Kilian Angel's Share. Его называют древесным и гурманским. Парфюм, представленный в 2020 году, подходит как женщинам, так и мужчинам.

Верхняя нота: коньяк. Средняя нота: корица, бобы тонка, дуб. Базовые: ваниль, пралине, сандал и засахаренный миндаль.

Такие духи стоят от 10 тысяч 500 гривен.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Ротару Модные тренды Ароматы Духи Звезды шоу-бизнеса
Новости
Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео)
Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео)
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия