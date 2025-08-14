Внучка Ротару назвала любимые духи: сколько они стоят (видео)

Модель Соня Евдокименко рассказала о любимых ароматах, которыми сейчас пользуется. Оказалось, девушка любит интересные и смелые ароматы.

Как сообщает РБК-Украина , видео о любимых ароматах внучки Ротару появилось на ее странице в Instagram .

Первый парфюм - редкий и цветочный

"Сейчас у меня есть особенный аромат, идеальный на лето, суперлегкий, но он продается только в Киото, в Японии, он называется Osmanthus 19 от Le Labo", - рассказала Соня.

Парфюм, о котором сказала модель, действительно очень редкий. Он относится к серии "City Exclusive" и посвящен городу Киото.

Аромат выпустили в 2024 году, это восточный цветочный аромат для мужчин и женщин. Верхняя нота: лаванда, олибанум (ладан). Средняя: османтус. Базовые: древесные ноты, смолы.

Конечно, аромат можно найти не только в Японии, на ebay его продают за 600 долларов (почти 25 тысяч гривен).

Второй аромат - сладкий и смелый

"Вечером я использую Angel's Share, он замечательный... Это действительно хороший аромат для свидания, такой сладкий, но не слишком, он прекрасен", - рассказала Евдокименко.

Аромат, о котором говорила Соня - Kilian Angel's Share. Его называют древесным и гурманским. Парфюм, представленный в 2020 году, подходит как женщинам, так и мужчинам.

Верхняя нота: коньяк. Средняя нота: корица, бобы тонка, дуб. Базовые: ваниль, пралине, сандал и засахаренный миндаль.

Такие духи стоят от 10 тысяч 500 гривен.