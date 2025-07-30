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Аромат від Еліни Світоліної: скільки коштує унікальний парфум та як пахне

Середа 30 липня 2025 18:10
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Аромат від Еліни Світоліної: скільки коштує унікальний парфум та як пахне Еліна Світоліна випустила парфум із характером (фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська тенісистка Еліна Світоліна представила унікальний нішевий парфум Svito Lina. Аромат символізує силу, мрії та жіночу незалежність.

РБК-Україна детально розповідає, що відомо про новий аромат та скільки він коштує.

Що відомо про парфум Svito Lina

Аромат став символом сили, витонченості та родинних цінностей тенісистки. Він був створений у співпраці з нідерландським брендом Puredistance, який спеціалізується на ексклюзивній парфумерії.

Над створенням запаху Еліна працювала в команді з всесвітньо відомим парфумером Антуаном Лі.

"Це парфум із характером. Я хотіла, щоб аромат був унісекс, щоб усі могли ним користуватися", - розповідала раніше спортсменка.

Аромат від Еліни Світоліної: скільки коштує унікальний парфум та як пахнеЕліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Вона обирала нотки для аромату з власних вподобань, а також за порадами батьків.

"Дуже захопливий процес, як Антуан зміг зібрати всі ці моменти з різних куточків і зробити маленький флакончик", - сказала вона.

Концентрація Svito Lina - Extrait de Parfum 25%, що свідчить про високу стійкість та насиченість композиції.

Для створення аромату використовували вишукані та рідкісні інгредієнти від французької компанії L’Atelier Français des Matières.

Ідея створення парфуму з'явилася ще у 2018 році після зустрічі Світоліної з засновником бренду Яном Евудом Фосом у Мадриді.

Аромат від Еліни Світоліної: скільки коштує унікальний парфум та як пахнеПарфум Еліни Світоліної (фото: instagram.com/jan_niche_concept)

Як пахне парфум Еліни Світоліної

Аромат відкривається свіжими нотами бергамоту, лимону та ялівцю. У серце запаху закладені олії лаванди та кориці, а також імбир.

До базових ноток увійшли акорди сандалу, абсолют із бобів тонка, який дає багатий, солодкий та теплий аромат, і амбри, що додають стійкості та глибини.

Скільки коштує парфум Світоліної

Флакон об'ємом 17,5 мл коштує 9360 гривень. А парфум в 100 мл - 26 тисяч 640 грн.

Примітно, що продаж парфумів має благодійну мету. Прибуток з кожного флакону та 30 євро від компанії-реселера "Жан" піде до благодійного фонду Svitolina Foundation.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: сайти "Жан Niche Concept", "Великий теніс України".

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Еліна Світоліна Парфуми
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