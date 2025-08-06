Даша Квіткова розкрила улюблені парфуми, які зводять з розуму: ідеальні для жінок та чоловіків
Блогерка Даша Квіткова назвала аромат, який викликає особливе захоплення у людей. Ці парфуми зі свіжими та квітковими нотами вирізняються стійким шлейфом.
РБК-Україна розповідає, що відомо про парфуми, як вони пахнуть і скільки коштують.
Які парфуми обирає Даша Квіткова
У сториз блогерка поділилася цікавим спостереженням. Під час поїздки до Японії вона опинилася в центрі уваги. З'ясувалося, що всіх зачарував аромат парфумів Ambroxan Iris №9 від бренду Amazing Aroma.
"Всі звертають увагу на мій аромат, а це 9-й номер шлейфом доноситься", - зазначила блогерка.
Які парфуми обирає Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Як пахне Ambroxan Iris № 9
Судячи з відгуку інфлюенсерки, парфуми вирізняються стійкістю та залишають по собі довгий і впізнаваний шлейф. Ба більше, цей запах чудово підходить як жінкам, так і чоловікам.
Ambroxan Iris № 9 розкривається ніжним поєднанням ірису та жасмину. У "серці" - оксамитові нотки сандалового дерева та мускусу. Основу композиції складає амброксан, який додає стійкості та загадковості.
Скільки коштують парфуми, як у Квіткової
Знайти аромат можна в косметичних онлайн-магазинах або на сайті бренду. Ціна за 50 мл становить 1490 грн.
Особливу увагу привертає пакування - чорний матовий флакон із мінімалістичним написом, що відповідає духу сучасної нішевої парфумерії.
Чому варто обирати унісекс-парфуми
Це ідеальний вибір на літо та осінь, оскільки вони поєднують свіжість і легку теплоту.
Завдяки балансованим композиціям з квітковими, деревними та мускусними нотами стають універсальним доповненням до будь-якого образу.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Даші Квіткової, сайт Amazing Aroma.