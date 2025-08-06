Даша Квіткова розкрила улюблені парфуми, які зводять з розуму: ідеальні для жінок та чоловіків

Блогерка Даша Квіткова назвала аромат, який викликає особливе захоплення у людей. Ці парфуми зі свіжими та квітковими нотами вирізняються стійким шлейфом.

РБК-Україна розповідає, що відомо про парфуми, як вони пахнуть і скільки коштують.

Які парфуми обирає Даша Квіткова

У сториз блогерка поділилася цікавим спостереженням. Під час поїздки до Японії вона опинилася в центрі уваги. З'ясувалося, що всіх зачарував аромат парфумів Ambroxan Iris №9 від бренду Amazing Aroma.

"Всі звертають увагу на мій аромат, а це 9-й номер шлейфом доноситься", - зазначила блогерка.

Які парфуми обирає Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Як пахне Ambroxan Iris № 9

Судячи з відгуку інфлюенсерки, парфуми вирізняються стійкістю та залишають по собі довгий і впізнаваний шлейф. Ба більше, цей запах чудово підходить як жінкам, так і чоловікам.

Ambroxan Iris № 9 розкривається ніжним поєднанням ірису та жасмину. У "серці" - оксамитові нотки сандалового дерева та мускусу. Основу композиції складає амброксан, який додає стійкості та загадковості.

Скільки коштують парфуми, як у Квіткової

Знайти аромат можна в косметичних онлайн-магазинах або на сайті бренду. Ціна за 50 мл становить 1490 грн.

Особливу увагу привертає пакування - чорний матовий флакон із мінімалістичним написом, що відповідає духу сучасної нішевої парфумерії.

Чому варто обирати унісекс-парфуми

Це ідеальний вибір на літо та осінь, оскільки вони поєднують свіжість і легку теплоту.

Завдяки балансованим композиціям з квітковими, деревними та мускусними нотами стають універсальним доповненням до будь-якого образу.