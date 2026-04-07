Оновлений стандарт: як змінився "Український правопис" і де знайти офіційну редакцію онлайн

Текст "Українського правопису" офіційно оновили. Повну версію видання 2026 року можна знайти "у кілька кліків" - онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.
Українцям нагадали, що 28 березня 2026 року набрав чинності стандарт державної мови "Український правопис".
Його було затверджено рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови №47 від 1 березня 2026 року.
Текст зазначеного стандарту державної мови можна знайти на офіційному вебсайті Комісії.
Згідно з інформацією МОН, до тексту правопису внесли редакційно-технічні виправлення:
Насамкінець у МОН повідомили, що рішення Національної комісії зі стандартів державної мови є обов'язковими для виконання на всій території України.
Отже, дія стандарту державної мови "Український правопис" поширюється на всі сфери суспільного життя.
Їх визначено в законі України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Нагадаємо, у січні 2026 року Національна комісія зі стандартів державної мови надала чітке роз'яснення щодо невживання фемінітивів, визначивши, за яких умов це може вважатися порушенням мовних норм.
