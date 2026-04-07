Оновлений стандарт: як змінився "Український правопис" і де знайти офіційну редакцію онлайн

Де знайти оновлений правопис онлайн

Українцям нагадали, що 28 березня 2026 року набрав чинності стандарт державної мови "Український правопис".

Його було затверджено рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови №47 від 1 березня 2026 року.

Текст зазначеного стандарту державної мови можна знайти на офіційному вебсайті Комісії.

Оновлений стандарт державної мови, перша сторінка офіційного видання (скриншот: mova.gov.ua)

Що саме змінилось в "Українському правописі"

Згідно з інформацією МОН, до тексту правопису внесли редакційно-технічні виправлення:

уніфіковано й увідповіднено до чинних норм структуру правопису - як нормативного документа;

виправлено технічні помилки (одруки, повтори тощо);

з ілюстративного матеріалу вилучено назви об'єктів, які стосуються держави-агресора та її союзників;

окремі норми доповнено прикладами;

уточнено наголошування деяких слів і словоформ в ілюстративному матеріалі;

уточнено формулювання деяких частин, пунктів, підпунктів та приміток (без зміни норми);

доповнено текст підрозділом "Український алфавіт".

Чи обов'язковий оновлений правопис для кожного

Насамкінець у МОН повідомили, що рішення Національної комісії зі стандартів державної мови є обов'язковими для виконання на всій території України.

Отже, дія стандарту державної мови "Український правопис" поширюється на всі сфери суспільного життя.

Їх визначено в законі України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".