Обновленный стандарт: как изменилось "Украинское правописание" и где найти официальную редакцию онлайн

Текст "Украинского правописания" официально обновили. Полную версию издания 2026 года можно найти "в несколько кликов" - онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Украинцам напомнили, что 28 марта 2026 года вступил в силу стандарт государственного языка "Украинское правописание".
Он был утвержден решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка №47 от 1 марта 2026 года.
Текст указанного стандарта государственного языка можно найти на официальном веб-сайте Комиссии.
Согласно информации МОН, в текст правописания внесли редакционно-технические исправления:
В завершение в МОН сообщили, что решения Национальной комиссии по стандартам государственного языка являются обязательными для выполнения на всей территории Украины.
Таким образом, действие стандарта государственного языка "Украинское правописание" распространяется на все сферы общественной жизни.
Они определены в законе Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Напомним, в январе 2026 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка предоставила четкое разъяснение насчет неупотребления феминитивов, определив, при каких условиях это может считаться нарушением языковых норм.
