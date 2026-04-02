Англійська стає обов’язковою: які вимоги ввели для посадовців та ректорів ВНЗ

14:16 02.04.2026 Чт
У МОН пояснили, коли посадовці мають вивчити англійську
aimg Тетяна Веремєєва
Англійська стає обов’язковою: які вимоги ввели для посадовців та ректорів ВНЗ Фото: Керівників вишів та держслужбовців змусять вчити англійську мову (Getty Images)

В Україні запроваджують обов’язкові вимоги до знання англійської мови для держслужбовців та керівників закладів вищої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Головне:

  • Вимоги: Уряд встановив рівні володіння англійською (CEFR) для претендентів на ключові державні та освітні посади.
  • Рівень B1: Обов’язковий для держслужбовців категорії "А", голів ОДА та їхніх заступників.
  • Рівень B2: Необхідний для керівників закладів вищої освіти та державних наукових установ.
  • Терміни: Нові правила набудуть чинності лише за кілька років після скасування воєнного стану.
  • Винятки: Вимога до англійської може бути знижена до B1, якщо кандидат володіє іншою офіційною мовою ЄС на рівні B2.

Які вимоги вводять

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке встановлює мінімальний рівень володіння англійською мовою для претендентів на низку посад.

Зокрема:

  • для держслужбовців категорії "А", а також голів ОДА та їхніх заступників - не нижче рівня B1 за шкалою CEFR;
  • для керівників закладів вищої освіти та державних наукових установ - не нижче рівня B2.

Для інших посад у держслужбі (категорії "Б" і "В") та у сфері освіти і науки застосовуватиметься диференційований підхід - рівень залежатиме від функціоналу посади.

Вимоги не запроваджуються негайно. Вони набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Кого стосуються нововведення

У сфері освіти і науки передбачено виняток: якщо кандидат володіє іншою офіційною мовою ЄС на рівні не нижче B2, вимога до англійської може бути знижена до рівня B1.

Йдеться лише про претендентів на визначені законом посади. Нові правила не поширюються на всіх працівників освіти, науки чи державної служби.

Рішення ухвалене для реалізації закону "Про застосування англійської мови в Україні" та уточнення вимог до кандидатів на ключові посади.

У МОН зазначають, що впровадження нових норм не потребує додаткового фінансування з держбюджету, але передбачає необхідність володіння англійською для тих, хто планує обіймати відповідні посади.

Раніше РБК-Україна писало, що університети втрачають монополію на передачу знань через розвиток технологій, ШІ та онлайн-ресурсів. Водночас їхня роль не зникає - вони мають адаптуватися, поєднувати нові технології з класичною освітою та формувати практичні навички, які неможливо отримати лише з інтернету.

Також ми розповідали, як штучний інтелект допомагає вивчати англійську мову.

Дизель вже під 93 грн, бензин та газ дорожчають: АЗС підвищили ціни на пальне
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої