Захваченных в Черном море моряков обвинили в нарушении границы

Фото: капитан катера "Бердянск" Денис Гриценко (twitter.com/tass_agency)

Адвокат украинских моряков сообщил об официальных обвинениях

Российские власти предъявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката моряков Николая Полозова российским СМИ.

Сообщается, что задержанным в Черном море военным морякам предъявлено обвинение в якобы незаконном пересечении границы Российской Федерации.

"Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ")", - заявил Полозов.

По его словам, с самого ареста он не встречался со своим клиентом, капитаном катера "Бердянск" Денисом Гриценко.

"Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью France 24 заявил, что весь мир требует от Российской Федерации освободить украинских моряков и вернуть корабли. Он также отметил, что Россия нарушила международное право не только атакой на украинских военных, а фактически попыткой оккупации Азова.

Кроме того, в связи с российской агрессией Порошенко считает необходимым усиление военно-морского присутствия союзников в Черном море.