Омбудсмен розповіла про умови утримання українських моряків в СІЗО "Лефортово"

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Незабаром моряків розселять по камерах, розрахованих на двох людей

Уповноваженим з прав людини Верховної ради Людмила Денісова повідомила, що у московському СІЗО-2 "Лефортово" до кожного українського моряка підселять по одному ув'язненому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена.

Як зазначається, українських моряків розселять по восьмиметрових камерах, розрахованих на двох арештантів.

"У СІЗО-2 Лефортово відбувається так зване дорозселення, в результаті якого кожного з наших моряків розмістять у восьмиметровій камері, розрахованій на двох арештантів. І до кожного з них буде підселено іншого ув’язненого, який теж уперше притягується до відповідальності", - написала Денісова.

Також вона повідомила, у місці знаходження військовополонених є двір для прогулянок. У праві на прогулянки вони не обмежені.

Денісова також розповіла, що отримала від російського омбудсмена Тетяни Москалькової повідомлення про те, що сьогодні до українських військовополонених привезли передачі, а також, що для них відкрили внутрішньотюремні рахунки, куди родичі можуть перераховувати гроші.

"Що стосується моряків, які перебувають у лікарняному ізоляторі "Матросской тишины", то вони вже встають і самостійно пересуваються, розповіла Москалькова. Поранені, за її словами, отримують медичну допомогу, гаряче харчування та не висловлюють скарг", - додала Денісова.

Вона також повідомила, що завтра Уповноважений з прав людини в Москві Тетяна Потяєва повинна відвідати українських моряків.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що всі українські моряки, які були захоплені Російською Федерацією в Керченській протоці, мають статус військовополонених.

За словами Денісової, що статус українських моряків як військовополонених не дозволяє обмінювати їх на злочинців.

Нагадаємо, російська влада пред'явила захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону.