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Денисова: статус украинских моряков как военнопленных предполагает "особую" модель освобождения

Новости » Происшествия    03.12.2018 - 14:45
Денисова: статус украинских моряков как военнопленных предполагает "особую" модель освобождения
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

По словам Денисовой, статус моряков как военнопленных не позволяет рассматривать их дело в обычном суде

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных не позволяет обменивать их на преступников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Женевская конвенция о военнопленных не предполагает никакого обмена на каких-либо преступников.

"Есть Женевская конвенция о военнопленных, к которой Украина присоединилась и ратифицировала ее, она действует с 1955 года. Там четко определено: если это военнопленные, никакого обмена не может быть на каких-либо преступников, в том числе Российской Федерации...Это особый статус и особая модель их освобождения", - сказала она.

Кроме того, по словам Денисовой, статус моряков как военнопленных не позволяет рассматривать их дело в обычном суде, их также нельзя держать в СИЗО.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что все украинские моряки, которые были захвачены Российской Федерацией в Керченском проливе, имеют статус военнопленных. 

Как писало РБК-Украина, российские власти предъявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы.

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