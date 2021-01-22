Япония рассмотрит вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей

Фото: Олимпиада (facebook.com/tokyo2020)

Правительство Японии рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей. Окончательное решение должно быть принято к концу весны.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным источников агентства, правительство Японии рассматривает несколько вариантов действий на случай, если ситуация с COVD-19 в мире не будет взята под полный контроль к лету этого года.

В частности, предусматривается жесткое ограничение количества зрителей на стадионах или проведение Олимпиады без зрителей.

Однако, по словам высокопоставленного чиновника в правительстве, маловероятно, что пандемию удастся сдержать этим летом.

Отметим, Олимпиада в Токио должна была пройти еще в летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Таким образом соревнования состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название игр "Токио-2020" сохранено.

Напомним, правительство Японии проведет Олимпиаду в Токио без обязательной COVID-вакцинации для участников.

Кроме того, организаторы Олимпиады опровергли сообщение о том, что Игры могут отменить в этом году.