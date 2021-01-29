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Японский премьер: Олимпиада пройдет этим летом, она даст миру надежду

Токио, Пятница 29 января 2021 13:44
Японский премьер: Олимпиада пройдет этим летом, она даст миру надежду
Фото: Есихидэ Суга (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Олимпийские игры пройдут в Токио в 2021 году. Они должны вселить надежду на фоне глобальной пандемии COVID-19.

Об этом в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга, передает Reuters.

"Япония проведет Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио этим летом…Я твердо намерен провести Игры. Они дадут миру надежду и смелость. Это станет символом победы человечества над вирусом, символом единства", - отметил он.

Отметим, на сегодня в Японии наблюдается третья волна COVID. При этом правительство до весны не планирует запускать массовую вакцинацию. Кроме того, премьер пообещал, что Япония выделит дополнительные средства на вакцины для бедных стран.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония рассмотрит вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей. На данный момент местное правительство готовит несколько вариантов, поскольку до лета мир не сможет победить пандемию.

Также сообщалось что, Япония проведет Олимпиаду без обязательной COVID-вакцинации для спортсменов.

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