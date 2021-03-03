Олімпійські ігри в Токіо можуть провести без іноземних глядачів
Влада Японії розглядають можливість проведення Олімпійських ігор у Токіо без іноземних глядачів. Таке рішення можуть прийняти, щоб не допустити поширення коронавірусу.
Про це повідомляє газета Mainichi.
Наголошується, що рішення з цього питання може бути прийняте протягом місяця.
"Рішення було прийнято на тлі стурбованості громадськості поширенням коронавірусу. Чиновники продовжують вивчати можливість проведення Ігор з участю вітчизняних глядачів і розглядають питання про те, скільки відвідувачів буде допущено на ці майданчики", - повідомляє видання.
При цьому близькі джерела видання до уряду стверджують, що Японія не може у нинішніх умовах приймати глядачів з-за кордону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Японії розглядає можливість проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо без глядачів. Рішення має бути прийнято до кінця весни.
При цьому прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга заявив, що Олімпійські ігри пройдуть в Токіо в 2021 році. За його словами, Олімпіада дасть світові надію на тлі глобальної пандемії COVID-19.
Також РБК-Україна писало, що Японія 17 лютого розпочала кампанію з вакцинації від COVID-19, щоб встигнути до Олімпіади, яка запланована на кінець липня 2021 року.