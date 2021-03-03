ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Олімпійські ігри в Токіо можуть провести без іноземних глядачів

Новость на русском → Токіо, Середа 03 березня 2021 13:39
Олімпійські ігри в Токіо можуть провести без іноземних глядачів Фото: олімпійські кільця (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Влада Японії розглядають можливість проведення Олімпійських ігор у Токіо без іноземних глядачів. Таке рішення можуть прийняти, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє газета Mainichi.

Наголошується, що рішення з цього питання може бути прийняте протягом місяця.

"Рішення було прийнято на тлі стурбованості громадськості поширенням коронавірусу. Чиновники продовжують вивчати можливість проведення Ігор з участю вітчизняних глядачів і розглядають питання про те, скільки відвідувачів буде допущено на ці майданчики", - повідомляє видання.

При цьому близькі джерела видання до уряду стверджують, що Японія не може у нинішніх умовах приймати глядачів з-за кордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Японії розглядає можливість проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо без глядачів. Рішення має бути прийнято до кінця весни.

При цьому прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга заявив, що Олімпійські ігри пройдуть в Токіо в 2021 році. За його словами, Олімпіада дасть світові надію на тлі глобальної пандемії COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що Японія 17 лютого розпочала кампанію з вакцинації від COVID-19, щоб встигнути до Олімпіади, яка запланована на кінець липня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Олімпіада Токио
NEWS
Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль
Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК