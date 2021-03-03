Олімпійські ігри в Токіо можуть провести без іноземних глядачів

Влада Японії розглядають можливість проведення Олімпійських ігор у Токіо без іноземних глядачів. Таке рішення можуть прийняти, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє газета Mainichi.

Наголошується, що рішення з цього питання може бути прийняте протягом місяця. "Рішення було прийнято на тлі стурбованості громадськості поширенням коронавірусу. Чиновники продовжують вивчати можливість проведення Ігор з участю вітчизняних глядачів і розглядають питання про те, скільки відвідувачів буде допущено на ці майданчики", - повідомляє видання. При цьому близькі джерела видання до уряду стверджують, що Японія не може у нинішніх умовах приймати глядачів з-за кордону.