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Олімпійські ігри-2024: США закрили змагання тріумфом у жіночому баскетболі

Париж, Неділя 11 серпня 2024 18:22
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Олімпійські ігри-2024: США закрили змагання тріумфом у жіночому баскетболі Фото: Американки здобули непросту перемогу (x.com/usabasketball)
Автор: Антон Федорців

Жіноча збірна Сполучених Штатів Америки здолала Францію у драматичному фіналі баскетбольного турніру Олімпіади-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, баскетбол, фінал, жінки

Франція – США – 66:67 (9:15, 16:10, 18:20, 23:22)

Американки прогнозовано заволоділи ініціативою з перших хвилин. Французькі же баскетболістки намагалися триматися в темпі США. Проте, за підсумками першої чверті фаворитки відірвалися на 6 пунктів.

Штати спробували розвинути успіх у другій десятихвилинці. Спершу американські баскетболістки збільшили гандикап до восьми очок. Та поступово збірна Франції перехопила ініціативу. Зрештою, на велику перерву суперники пішли за нічийного рахунку.

Старт же третьої чверті обернувся шоком. Француженки видали неймовірний відрізок (10:0) та чітко окреслили намір створити сенсацію. Тим не менше, збірна США зуміла оговтатися та навіть вийшла вперед під завісу 10-хвилинки.

Утім, інтрига збереглася на всю фінальну чверть. Команди кілька разів змінювали одна одну в лідерах. Ще кілька разів цифри на табло ставали рівними. Та все ж на фінальних хвилинах американки виявилися трохи впевненішими під обома щитами та завоювали "золото".

Перемога баскетболісток стала національним досягненням. Саме золоті нагороди жіночої збірної дозволила США виграти медальний залік Олімпійських ігор-2024. Загалом американські спортсмени завоювали 40 золотих медалей та випередили Китай завдяки більшій кількості срібних і бронзових.

До слова, збірна США здобула перемогу над Францією у фіналі чоловічого турніру.

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Франція Сполучені Штати Америки Олімпіада 2024 Баскетбол
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