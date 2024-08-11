Олімпіада-2024: Мчедлідзе не зміг здобути для України медаль

Український борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе програв азербайджанцю Магомедхану Магомедову сутичку за бронзову нагороду на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Олімпіада-2024, вільна боротьба, до 97 кг, сутичка за 3-тє місце, чоловіки

Мчедлідзе – Магомедов – 0:10

Розпочали поєдинок суперники обережно. У середині відрізку Мчедлідзе пропустив прохід у ноги від азербайджанського борця. Магомедов отримав за випад 2 бали плюс ще один пункт за пасивні дії українця.

Перед перервою кавказець збільшив перевагу до п'яти очок. На старті ж другого періоду два невдалі випади Мчедлідзе підвели Магомедова впритул до перемоги. Зрештою, ще одна атака азербайджанського борця призвела до розгромної перемоги.

Отже, Магомедов став бронзовим призером Олімпіади-2024. Натомість Мчедлідзе в підсумковому заліку посів 5-те місце. Збірна України завершила Ігри з 12-ма медалями.

Хто такий Муразі Мчедлідзе

Уродженець Дніпра, першим тренером став батько. У 2014 році здобув титул чемпіона Європи серед юніорів.

Кольори збірної України на молодіжному рівні захищав на чемпіонатах світу та Європи (2017). На обох турнірах здобув бронзові медалі. Фінішував на 5-й позиції на Європейських іграх-2019. Двічі посів 5-те місце на дорослих чемпіонатах світу (2021, 2023).

Молодший брат Давид займався футболом і вільною боротьбою. Найбільшим кар'єрним досягненням батька Гурама стала "бронза" європейської першості в складі збірної Грузії (2000).