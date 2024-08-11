Олімпіада-2024: Мчедлідзе не зміг здобути для України медаль
Український борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе програв азербайджанцю Магомедхану Магомедову сутичку за бронзову нагороду на Олімпійських іграх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Олімпіада-2024, вільна боротьба, до 97 кг, сутичка за 3-тє місце, чоловіки
Мчедлідзе – Магомедов – 0:10
Розпочали поєдинок суперники обережно. У середині відрізку Мчедлідзе пропустив прохід у ноги від азербайджанського борця. Магомедов отримав за випад 2 бали плюс ще один пункт за пасивні дії українця.
Перед перервою кавказець збільшив перевагу до п'яти очок. На старті ж другого періоду два невдалі випади Мчедлідзе підвели Магомедова впритул до перемоги. Зрештою, ще одна атака азербайджанського борця призвела до розгромної перемоги.
Отже, Магомедов став бронзовим призером Олімпіади-2024. Натомість Мчедлідзе в підсумковому заліку посів 5-те місце. Збірна України завершила Ігри з 12-ма медалями.
Хто такий Муразі Мчедлідзе
Уродженець Дніпра, першим тренером став батько. У 2014 році здобув титул чемпіона Європи серед юніорів.
Кольори збірної України на молодіжному рівні захищав на чемпіонатах світу та Європи (2017). На обох турнірах здобув бронзові медалі. Фінішував на 5-й позиції на Європейських іграх-2019. Двічі посів 5-те місце на дорослих чемпіонатах світу (2021, 2023).
Молодший брат Давид займався футболом і вільною боротьбою. Найбільшим кар'єрним досягненням батька Гурама стала "бронза" європейської першості в складі збірної Грузії (2000).
До слова, раніше підбили підсумки змагань 10 серпня на Олімпіаді-2024.
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