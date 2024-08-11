ua en ru
Нд, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збірна Данії виграла гандбольний турнір Олімпійських ігор

Лілль, Неділя 11 серпня 2024 16:17
UA EN RU
Збірна Данії виграла гандбольний турнір Олімпійських ігор Фото: Данські гандболісти завоювали олімпійське "золото" (facebook.com/ihfworldhandball)
Автор: Антон Федорців

Гандбольна команда Данії розгромила збірну Німеччини в олімпійському фіналі 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, гандбол, фінал, чоловіки

Німеччина – Данія – 26:39 (12:21, 14:18)

Данці захопили ініціативу фактично з перших хвилин. Упродовж першого тайму підопічні Ніколая Якобсена методично збільшували власну перевагу. Як наслідок, за підсумками першої 30-хвилинки збірна Данії відірвалася на 9 очок.

На початку другого тайму німецькі гандболісти спробували змінити перебіг подій. Бундестім упродовж певного часу трималася поруч із данцями. Проте, поступово фаворит додав і збільшив гандикап до 15-ти пунктів. Збірна Німеччини спромоглася у фінальні хвилини скоротити дефіцит до -13.

Найрезультативнішим у складі Данії став правий крайній Матіас Гідсель. Він оформив 11 м'ячів. У лавах же німецької команди найблільше старався центральний Юрі Кнорр (6 голів).

Для збірної Данії "золото" Парижа стало другим в історії. Тамтешні гандболісти вже тріумфували на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Найбільшою ж звитягою німців залишаються золоті нагороди збірної НДР у 1980 році.

До слова, збірна США здобула перемогу над Францією у фіналі баскетбольного турніру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024 Збірна Німеччини
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог