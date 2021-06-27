ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Олимпийская чемпионка Серена Уильямс не выступит на Играх в Токио

Новина українською →
Воскресенье 27 июня 2021 20:28
Олимпийская чемпионка Серена Уильямс не выступит на Играх в Токио Фото: американская теннисистка Серена Уильямс (flickr.com/photos/jamesboyes)
Автор: РБК-Украина

Четырехкратная олимпийская чемпионка по теннису Серена Уильямс не выступит на Играх в Токио. Она решила пропустить Олимпиаду.

Об этом она заявила на пресс-конференции, передает ESPN.

"Меня нет в олимпийском списке, насколько мне известно. А если и есть, то меня там не должно быть", - заявила Уильямс.

По ее словам, она не хочет ехать на Олимпиаду и приняла это решение по нескольким причинам.

Отметим, Уильямс выиграла "золото" на Играх в Лондоне, победив в финале россиянку Марию Шарапову. Еще три медали она взяла в Сиднее (2000), Пекине (2008) и Лондоне (2012) в парном разряде, выступая с сестрой Винус Уильямс.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и завершатся 8 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что украинскую теннисистку Даяну Ястремскую оправдали по делу об умышленном употреблении допинга, и она сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Олимпиада Серена Уильямс
NEWS
На Донбассе обстреляли украинские позиции, ранен один боец
На Донбассе обстреляли украинские позиции, ранен один боец
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун