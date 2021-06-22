Ястремскую признали невиновной в умышленном употреблении допинга. Она вернется в теннис

Украинка Даяна Ястремская вскоре может вернуться к теннисным матчам. Ее оправдали по делу об умышленном употреблении допинга.

Об этом сообщила сама теннисистка на своей странице в Facebook.

Ястремская рассказала, что получила решение независимого трибунала, который признал, что запрещенный препарат попал в ее организм в следствие халатности, а не специально.

Теперь украинка может вернуться к соревнованиям, но уже точно пропустит третий турнир Большого шлема Уимблдон, поскольку сетка турнира уже закрыта, на этой неделе проходят квалификационные матчи. Но Даяна попала в состав сборной Украины по теннису для участия в Олимпийских играх в Токио.

Даяна получила положительный допинг-тест в ноябре 2020 года. У нее обнаружили местеролон. В январе ITF (Международная федерация тенниса) отстранила ее от соревнований на время разбирательства. Ястремская сначала оспаривала дисквалификацию дважды в ITF и дважды в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. И вот теперь ее признали невиновной.

На момент завершения выступлений в 2020 году Ястремская была 37-й ракеткой мира и второй ракеткой Украины после Элины Свитолиной.