На Олимпийские игры в Токио допустят только местных зрителей: ограничения будут жесткими

На Олимпийские игры-2021 в Токио допустят только зрителей из Японии. И то, ограничения будут жесткими и все может отмениться в любую минуту.

Организаторы установили, что на Олимпийских играх болельщики смогут присутствовать только на половине от свободных мест. Предполагается, что Олимпиаду в Токио посетят максимум до 10 000 болельщиков. При этом все они должны быть резидентами Японии для каждого олимпийского объекта, независимо от того, находится он в помещении или на улице.

Также официальные лица заявили, что, если число случаев коронавируса снова возрастет, правила будут изменены и фанаты не смогут посетить Олимпийские игры. Зрителей из-за границы запретили еще несколько месяцев назад, но если ситуация с коронавирусом измениться в худшую сторону, то и японским болельщикам придется отказаться от посещения соревнований.

"Нам нужно быть очень гибкими. Если ситуация резко изменится, мы снова проведем пятисторонние встречи для принятия других решений. Если во время Игр будет объявлено чрезвычайное положение, будут рассмотрены все варианты, например, игры без зрителей", - сказал президент оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сейко Хашимото.

Официальные лица также говорят, что к местным фанатам будут предъявляться строгие правила. Им не разрешат подбадривать спортсменов аплодисментами, они должны носить маски, а после соревнований они должні сразу же отправляться домой.