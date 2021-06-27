ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Олімпійська чемпіонка Серена Вільямс не виступить на Іграх в Токіо

Новость на русском →
Неділя 27 червня 2021 20:28
Олімпійська чемпіонка Серена Вільямс не виступить на Іграх в Токіо Фото: американська тенісистка Серена Вільямс (flickr.com/photos/jamesboyes)
Автор: РБК-Україна

Чотириразова олімпійська чемпіонка з тенісу Серена Вільямс не виступить на Іграх в Токіо. Вона вирішила пропустити Олімпіаду.

Про це вона заявила на прес-конференції, передає ESPN.

"Мене немає в олімпійському списку, наскільки мені відомо. А якщо і є, то мене там не має бути", - заявила Вільямс.

За її словами, вона не хоче їхати на Олімпіаду і прийняла це рішення з кількох причин.

Відзначимо, Вільямс виграла "золото" на Іграх в Лондоні, перемігши у фіналі росіянку Марію Шарапову. Ще три медалі вона взяла в Сіднеї (2000), Пекіні (2008) і Лондоні (2012) в парному розряді, виступаючи з сестрою Вінус Вільямс.

Олімпійські ігри в Токіо стартують 23 липня і завершаться 8 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українську тенісистку Даяну Ястремську виправдали у справі про умисне вживання допінгу, і вона зможе виступити на Олімпіаді в Токіо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Олімпіада Серена Уильямс
NEWS
На Донбасі обстріляли українські позиції, поранено одного бійця
На Донбасі обстріляли українські позиції, поранено одного бійця
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун