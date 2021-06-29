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На Олимпиаду в Токио квалифицировались пять украинских теннисисток

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Киев, Вторник 29 июня 2021 15:30
На Олимпиаду в Токио квалифицировались пять украинских теннисисток Фото: Даяна Ястремская выступит на Олимпиаде (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

На Олимпийские игры в Токио квалифицировались пять украинских теннисисток. В список вошла Даяна Ястремская, которую недавно оправдали в допинговом скандале.

Об этом в Facebook сообщила Федерация тенниса Украины.

"Федерация тенниса Украины получила официальное сообщение по составу национальной команды на Олимпийские игры в Токио. На крупнейшее спортивное событие мира квалифицировались пять украинских теннисисток: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Людмила Киченок и Надежда Киченок", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Ястремскую оправдали по делу об умышленном употреблении допинга. С января 2021 года она была отстранена от профессиональных соревнований на время расследования.

Также стало известно, что четырехкратная олимпийская чемпионка по теннису Серена Уильямс не выступит на Олимпиаде в Токио.

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Теннис Элина Свитолина Олимпиада Даяна Ястремская
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