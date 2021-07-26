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На Олимпиаде-2020 перенесли соревнования четырех украинцев: названа причина

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Токио, Понедельник 26 июля 2021 13:07
На Олимпиаде-2020 перенесли соревнования четырех украинцев: названа причина Фото: на Олимпиаде-2020 перенесли соревнования четырех украинцев (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

На Олимпийских Играх в Токио перенесли соревнования четырех украинских спортсменов. К городу приближается тайфун.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт соревнований.

Под изменения в расписании попали соревнования двух украинских лучниц Вероники Марченко и Лидии Сичениковой в 1/32 финала одиночного турнира. А также полуфинальный заплыв в гребле двоек с участием Игоря Хмары и Станислава Ковалева.

Соревнования перенесли не только для украинцев, но и для большинства других участников, из-за погоды.

Ожидается, что во вторник Токио должен попасть под эпицентр тайфуна третьей категории.

Напомним, сегодня в Токио разыграют еще 21 комплект медалей Олимпийских игр-2020.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала вторую медаль на Олимпийских играх.

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