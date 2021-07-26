Расписание четвертого дня Олимпиады-2020: украинцы поборются за пять комплектов медалей
Сегодня, 26 июля, в Токио разыграют еще 21 комплект медалей Олимпийских игр-2020. Украинцы поборются за пять медальных комплектов.
Подробнее о расписании четвертого дня Олимпиады-2020 - в материале РБК-Украина.
Одна из главных надежд Украины на медаль этого дня лежит на фехтовальщице Ольге Харлан, которая уже имеет в активе четыре олимпийские награды (золото Пекина-2008, серебро в Рио-2016 и две бронзы в Лондоне-2012 и Рио-2016).
Также за медали поборются в мужском командном разряде наши гимнасты Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Петр Пахнюк и Илья Ковтун, в парных синхронных прыжках в воду Олег Сербин и Алексей Середа, в стрельбе Ирина Маловичко, а также в тяжелой атлетике Камила Конотоп.
Стрельба из лука
Мужчины, команды
Украинцы не представлены
- Матч за бронзу - 10:15
- Матч за золото - 10:40
Спортивная гимнастика
Мужчины, командное многоборье
Украина представлена четырьмя гимнастами: Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Петр Пахнюк и Илья Ковтун.
- Финал - 13:00
Бадминтон
Женщины, одиночный разряд, групповой этап
- Мария Улитина (Украина) - Фабиана Силва (Бразилия) - 6:40
Гребной слалом
Мужчины, каноэ
Украинцы не представлены
- Финал - 9:45
Велоспорт
Мужчины, маунтинбайк, кросс-кантри
Украинцы не представлены
- Финал - 9:00
Прыжки в воду
Мужчины, синхронные прыжки, 10 м
Украинцы: Олег Сербин / Алексей Середа
- Финал - 9:00
Фехтование
Женщины, сабля
Украинка: Ольга Харлан стартует с 1/32 финала, поединок запланирован на 3:55, противник неизвестен
- Матч за бронзу - 13:50
- Матч за золото - 14:45
Мужчины, рапира
Украинцы не представлены
- Матч за бронзу - 14:15
- Матч за золото - 15:10
Дзюдо
Женщины, до 57 кг
Украинки не представлены
- Финальный блок - 11:00-13:50
Мужчины, до 73 кг
Украинцы не представлены
- Финальный блок - 11:00-13:50
Стрельба
Женщины, пистолет, 10 м
Украинка: Ирина Маловичко
- Квалификация - 3:00
- Финал - 8:50
Мужчины, пистолет, 10 м
Украинцы не представлены
- Квалификация - 4:00
- Финал - 9:50
Скейтбординг
Женщины, стрит
Украинки не представлены
- Финал - 8:25
Плавание
Женщины, баттерфляй 100 м
Украинки не представлены
- Финал - 4:30
Мужчины, брасс 100 м
Украинцы не представлены
- Финал - 7:12
Женщины, вольный стиль 400 м
Украинки не представлены
- Финал - 7:20
Мужчины, эстафета 4х100 м
Украина не представлена
- Финал - 8:05
Мужчины, баттерфляй 200 м
Украинцы: Денис Кесиль, Игорь Трояновский
- Квалификация - 13:20-13:30
Настольный теннис
Мужчины, одиночный разряд, 2-й раунд
- Лей Коу (Украина) - Омар Ассар (Египет) - 6:00
Парный разряд, микс
Украинцы не представлены
- Матч за бронзу - 14:00
- Матч за золото - 15:00
Тхеквондо
Женщины, до 67 кг
Украинки не представлены
- Бой за бронзу А - 14:30
- Бой за бронзу В - 15:00
- Бой за золото - 15:30
Мужчины, до 80 кг
Украинцы не представлены
- Бой за бронзу А - 14:45
- Бой за бронзу В - 15:15
- Бой за золото - 15:45
Теннис
Женщины, одиночный разряд, второй раунд
- Элина Свитолина (Украина) - Айла Томльянович (Австралия) - примерное время 8:00
Женщины, парный разряд, второй раунд
- Киченок/Киченок (Украина) - Эррани/Паолини (Италия) - 8:00
Триатлон
Мужчины, одиночный разряд
Украинцы не представлены
- Финал - старт 0:30
Тяжелая атлетика
Женщины, до 55 кг
Украинка: Камила Конотоп
- Финальная часть - 13:50
Ключевые события Олимпийских игр в Украине транслируются телеканалом "UA: Перший" и на сайте "Суспільне спорт".