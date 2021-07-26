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На Олімпіаді-2020 перенесли змагання чотирьох українців: названо причину

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Токіо, Понеділок 26 липня 2021 13:07
На Олімпіаді-2020 перенесли змагання чотирьох українців: названо причину Фото: на Олімпіаді-2020 перенесли змагання чотирьох українців (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

На Олімпійських Іграх у Токіо перенесли змагання чотирьох українських спортсменів. До міста наближається тайфун.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт змагань.

Під зміни у розкладі потрапили змагання двох українських лучниць - Вероніки Марченко та Лідії Січенікової у 1/32 фіналу одиночного турніру. А також півфінальний заплив у веслуванні двійок за участі Ігора Хмари та Станіслава Ковальова.

Змагання перенесли не лише для українців, але й для більшості інших учасників, через погоду.

Очікується, що у вівторок Токіо має потрапити під епіцентр тайфуну третьої категорії.

Нагадаємо, сьогодні у Токіо розіграють ще 21 комплект медалей Олімпійських ігор-2020.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала другу медаль на Олімпійських іграх.

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