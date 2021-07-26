На Олімпіаді-2020 перенесли змагання чотирьох українців: названо причину

На Олімпійських Іграх у Токіо перенесли змагання чотирьох українських спортсменів. До міста наближається тайфун.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційний сайт змагань .

Під зміни у розкладі потрапили змагання двох українських лучниць - Вероніки Марченко та Лідії Січенікової у 1/32 фіналу одиночного турніру. А також півфінальний заплив у веслуванні двійок за участі Ігора Хмари та Станіслава Ковальова.

Змагання перенесли не лише для українців, але й для більшості інших учасників, через погоду.

Очікується, що у вівторок Токіо має потрапити під епіцентр тайфуну третьої категорії.