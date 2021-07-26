На Олімпіаді-2020 перенесли змагання чотирьох українців: названо причину
На Олімпійських Іграх у Токіо перенесли змагання чотирьох українських спортсменів. До міста наближається тайфун.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт змагань.
Під зміни у розкладі потрапили змагання двох українських лучниць - Вероніки Марченко та Лідії Січенікової у 1/32 фіналу одиночного турніру. А також півфінальний заплив у веслуванні двійок за участі Ігора Хмари та Станіслава Ковальова.
Змагання перенесли не лише для українців, але й для більшості інших учасників, через погоду.
Очікується, що у вівторок Токіо має потрапити під епіцентр тайфуну третьої категорії.
Нагадаємо, сьогодні у Токіо розіграють ще 21 комплект медалей Олімпійських ігор-2020.
Раніше повідомлялося, що Україна завоювала другу медаль на Олімпійських іграх.