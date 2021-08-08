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Олімпіада в Токіо: збірна України потрапила в топ-20 за загальною кількістю медалей

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Київ, Неділя 08 серпня 2021 14:55
Олімпіада в Токіо: збірна України потрапила в топ-20 за загальною кількістю медалей Фото: збірна України потрапила в топ-20 за загальною кількістю медалей (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що збірна України потрапила в топ-20 за загальною кількістю медалей на Олімпіаді в Токіо. Українські спортсмени завоювали 19 медалей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку міністра.

Він повідомив, що кожен восьмий спортсмен збірної України здобув медаль, це значно краще результатів попередньої Олімпіади - тоді 206 атлетів привезли 11 медалей.

У підсумку Україна у Токіо має 19 медалей: дванадцять "бронзових", шість "срібних" й одну "золоту".

"Серед 206 країн-учасниць українська Олімпійська збірна в топ-20 за загальною кількістю медалей", - повідомив він.

Нагадаємо, стало відомо, яка країна очолила медальний залік Олімпіади-2020.

Раніше повідомлялось, скільки завоювали медалей українські спортсмени на Олімпіаді.

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