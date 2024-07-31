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Олімпіада-2024: підсумки дня 31 липня та медальний залік

Париж, Середа 31 липня 2024 23:59
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Олімпіада-2024: підсумки дня 31 липня та медальний залік Фото: Британки здобули "золото" в академічному веслуванні (x.com/TeamGB)
Автор: Антон Федорців

П'ятий день змагань на Олімпіаді в Парижі завершився. 31 липня розіграли 18 комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Француженка Кассандра Богран тріумфувала в триатлоні серед жінок. Господарка змагань випередила швейцарку Жюлі Деррон і Бет Поттер зі Сполученого Королівства. Змагання складалися з плавання в Сені, велозаїзду та бігу.

Алекс Ї зі Сполученого Королівства виграв чоловічі змагання в триатлоні. Він захопив лідерство на третьому етапі триборства – забігу. Новозеландця Гейдена Вайлда британський атлет випередив усього на 6 секунд, а француза Лео Бергера – на 10.

Китайський дует Чень Юйсі та Цюань Хунчань переміг у синхронних стрибках у воду з 10-метрової платформи. Спортсменки з Піднебесної легко випередили всіх конкурентів. "Срібло" дісталося КНДР, а бронзові медалі – Великій Британії.

Британська збірна здобула перемогу в змаганні парних четвірок в академічному веслуванні. Екіпаж зі Сполученого Королівства з фотофінішем випередив Нідерланди. Бронзові нагородили завоювали німкені, а збірна України прикро фінішувала на 5-му місці.

Японець Шінносуке Ока виграв індивідуальне багатоборство в спортивній гімнастиці. З підсумковим результатом 86.832 балів він обійшов китайських гімнастів Чжана Бохена та Сяо Жотена. Четвертим фінішував українець Ілля Ковтун.

Інші фінали одним рядком

  • збірна Нідерландів тріумфувала в змаганні парних четвірок в академічному веслуванні

  • китаянка Ден Явень перемогла в індивідуальному турнірі велофрістайлу

  • аргентинський велофрістайліст Хосе Торрес Хіль виграв змагання на BMX

  • Адріана Руано Оліва з Гватемали здобула "золото" в турнірі стрільчинь у трапі

  • хорватська дзюдоїстка Барбара Матіч тріумфувала у ваговій категорії до 70 кг
  • грузин Лаша Бекаурі виграв золоту медаль в змаганні дзюдоїстів (до 90 кг)

  • представниця Австралії Джессіка Фокс тріумфувала в одиночному веслувальному слаломі (каное)

  • Республіка Корея взяла "золото" в командному турнірі шаблістів

  • шведська плавчиня Сара Сйострьом виграла стометрівку вільним стилем

  • француз Леон Маршан переміг на 200-метрівці батерфляєм

  • Кейті Ледекі зі США тріумфувала в плаванні на 1500 м вільним стилем

  • Леон Маршан здобув чергову золоту медаль в запливі на 200 м брасом

  • китайський плавець Пань Чжанле виграв 100-метрівку вільним стилем

Олімпіада-2024: підсумки дня 31 липня та медальний залік

Збірна Китаю вийшла в лідери загального заліку команд. Спортсмени з Піднебесної завоювали 19 нагород, зокрема 9 золотих. Поруч розташувалися Франція і Японія (по 8 золотих медалей). Українська збірна з єдиною "бронзою" в активі опустилася на 41-ше місце.

До слова, раніше пригадали шлях бібоя Семенихіна на Олімпійські ігри.

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Олімпіада 2024
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Розклад змагань
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Медальний залік України
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