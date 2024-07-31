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Британія з фотофінішем здобула "золото" в академічному веслуванні, Україна – поза медалями

Париж, Середа 31 липня 2024 14:10
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Британія з фотофінішем здобула "золото" в академічному веслуванні, Україна – поза медалями Фото: Українська четвірка втратила "бронзу" на останніх 500 м (worldrowing.com)
Автор: Антон Федорців

Збірна Сполученого Королівства виграла фінал олімпійських змагань парних четвірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Британська команда на останніх метрах дистанції випередила нідерландок. Золоті нагороди вибороли Лорен Генрі, Ханна Скотт, Лола Андерсон і Джорджини Брейшоу.

Збірна Сполученого Королівства поступово йшла до перемоги. Після першого півкілометра британки були третіми, на рубежі 1000 м і 1500 м піднялися на друге місце, а фінальний спурт дозволив на лічені сантиметри випередити нідерландську команду. Третьою фінішувала Німеччина.

Драмою завершився виступ збірної України. Четвірка в складі Євгенії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд і Анастасії Коженкової завершили змагання на 5-й позиції. Українки провалили останній відрізок, коли опустилися з третього місця.

Олімпіада-2024, академічне веслування, парні четвірки, жінки:

  1. Сполучене Королівство
  2. Нідерланди
  3. Німеччина

...5. Україна

До слова, раніше підбили підсумки змагань 30 липня на Олімпіаді-2024.

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