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Гімнаст Ковтун зупинився за крок від медалей Олімпійських ігор-2024

Париж, Середа 31 липня 2024 21:30
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Гімнаст Ковтун зупинився за крок від медалей Олімпійських ігор-2024 Фото: Шінносуке Ока здобув "золото" Парижа-2024 (x.com/gymnastics)
Автор: Антон Федорців

Українець Ілля Ковтун фінішував четвертим в особистому багатоборстві на Олімпіаді. Індивідуальні змагання виграв японець Шінносуке Ока.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Японський гімнаст посів перше місце після виступів у шести елементах програми – вільні вправи, опорний стрибок, кінь, кільця, паралельні бруси та поперечина. Підсумковий результат Оки склав 86.832 балів.

Основою виступу японця на "золото" став зважений підхід до кожного снаряду. Фактично Ока погано проявив себе лише на кільцях (13.866). Натомість в п'яти інших елементах показав від 14.300 балів.

Разом із японським гімнастом на подіум піднявся дует китайців. Чжан Бохен набрав 86.599 балів, а його співвітчизник Сяо Жотен – 86.634. Останній вибив із трійки призерів українця Ковтуна.

Він претендував на медаль впродовж усіх змагань, але посередні виступи на кільцях (13.333 пунктів) і поперечині (13.833) позбавили шансів на нагороду. Ще один українець – Олег Верняєв – завершив багатоборство на 8-й позицій.

Олімпіада-2024, спортивна гімнастика, особисте багатоборство, чоловіки:

  1. Шінносуке Ока (Японія) – 86.832 балів
  2. Чжан Бохен (Китай) – 86.599
  3. Сяо Жотен (Китай) – 86.634

...4. Ілля Ковтун (Україна) – 86.165

...8. Олег Верняєв (Україна) – 84.399

До слова, раніше підбили підсумки змагань 30 липня на Олімпіаді-2024.

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