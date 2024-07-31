ua en ru
Ср, 31 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Олімпійські ігри-2024: Китай прогнозовано тріумфував у стрибках у воду

Париж, Середа 31 липня 2024 13:12
UA EN RU
Олімпійські ігри-2024: Китай прогнозовано тріумфував у стрибках у воду Фото: Чень Юйсі та Цюань Хунчань принесло Китаю чергове "золото" (english.news.cn)
Автор: Антон Федорців

Китайські синхроністки Чень Юйсі та Цюань Хунчань не мали рівних в олімпійських змаганнях зі стрибків у воду з 10-метрової платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Дует китаянок захопив лідерство з першої спроби. Надалі вони лише нарощували перевагу над іншими сімома парами.

Чень з Цюань найкраще виступили в четвертому стрибку, набравши 85.44 балів. У підсумку представниці Китаю на понад 40 пунктів випередили Чо Дзінь Мі та Кім Мі Ре з Північної Кореї. Доповнили подіум британки Андреа Спендоліні-Сірікс і Лоїс Тулсон.

Кольори України в дисципліні захищали Ксенія Байло та Софія Лискун. Українські синхроністки непогано розпочали та навіть претендували на медалі після другого стрибка (3-тє місце). Однак, наступні спроби були гіршими та відправили дует на 7-ме підсумкове місце.

Олімпіада-2024, стрибки у воду, синхрон, платформа 10 м, жінки:

  1. Чень/Цюань (Китай) – 359.10 балів
  2. Чо/Кім (КНДР) – 315.90
  3. Спендоліні-Сірікс/Тулсон (Сполучене Королівство) – 304.38

...7. Байло/Лискун (Україна) – 285.00

Раніше китайський дует у складі Ляня Цзюньцзє та Янга Хао не мав рівних у стрибках у воду з 10-метрової вишки. Представники КНР ззовні легко випередили британців Томаса Дейлі та Ноа Вільямса з канадськими синхроністами Райланом Вінсом і Нейтаном Шомбором Марреєм.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 30 липня на Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог