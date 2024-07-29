Олімпіада-2024: підсумки дня 29 липня та медальний залік
Третій день змагань на літній Олімпіаді в Парижі завершився. 29 липня розіграли дев'ятнадцять комплектів нагород, а збірна України відкрила лік здобутих медалей.
Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.
Кореянка Бан Хйо Дзін тріумфувала в жіночих змаганнях із пневматичною гвинтівкою. Вона повторила олімпійський рекорд із результатом 251,8 бала. Доповнили подіум Хуан Юйтін із Китаю і швейцарка Одрі Гонья.
Зате китайський дует у складі Ляня Цзюньцзє та Янга Хао не мав рівних у стрибках у воду з 10-метрової вишки. Представники КНР ззовні легко випередили британців Томаса Дейлі та Ноа Вільямса з канадськими синхроністами Райланом Вінсом і Нейтаном Шомбором Марреєм.
Збірна Японії випередила Китай у командному турнірі зі спортивної гімнастики. Долю "золота" вирішили півбала переваги. Бронзові нагороди забрали США, а збірна України фінішувала на 5-й сходинці.
Фехтувальниця Ольга Харлан здобула для України першу медаль Ігор-2024. Українка виграла "бронзовий" поєдинок у корейської шпажистки Чої Сібін. Золоту нагороду в дисципліні виборола француженка Манон Брюне.
Інші фінали одним рядком
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у кінному триборстві першість завювала збірна Великої Британії
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китаєць Шен Ліхао виборов "золото" в стрільбі з пневматичної гвинтівки (10 м) серед чоловіків
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британський велосипедист Томас Підкок виграв змагання з крос-кантрі маунтенбайку
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вершник Міхаель Юнг із Німеччини здобув золоту медаль в індивідуальних стрибках триборства
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азербайджанець Гідаят Гейдаров тріумфував у змаганнях із дзюдо (до 73 кг)
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канадська дзюдоїстка Кріста Дегучі стала найсильнішою серед жінок (до 57 кг)
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японець Юто Хорігоме став олімпійським чемпіоном у скейтбордингу (стріт)
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Республіка Корея виграла командну першість чоловіків у стрільбі з лука
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французький каноїст Ніколя Жестен здобув "золото" в одиночному веслувальному слаломі
- Саммер Макінтош із Канади тріумфувала на 400-метрівці комплексним стилем
- румун Давід Поповічі виграв заплив на 200 м вільним стилем у плаванні
- італійський плавець Томас Чеккон переміг на стометрівці на спині
- Татяна Сміт із Південно-Африканської Республіки фінішувала першою на 100 м на спині
- австралійка Моллі О'Каллаган виграла золоту нагороду в 200-метрівці вільним стилем
- гонконзький фехтувальник Чонг Калун тріумфував у змаганнях із рапірою
Японія залишилася лідером загального медального заліку Олімпіади-2024. Атлети Країни сонця, що сходить, загалом завоювали 12 нагород, половина з яких – золоті. У спину японцям дихають збірні Франції, Китаю, Австралії та Республіки Корея (по 5 золотих медалей).
До слова, раніше дзюдоїстка Білодід вилетіла в 1/8 фіналу олімпійських змагань.
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