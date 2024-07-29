Олимпиада-2024: итоги дня 29 июля и медальный зачет
Третий соревновательный день на летней Олимпиаде в Париже завершился. 29 июля разыграли девятнадцать комплектов наград, а сборная Украины открыла счет выигранных медалей.
Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.
Кореянка Бан Хье Дзин триумфовала в женских соревнованиях с пневматической винтовкой. Она повторила олимпийский рекорд с результатом 251,8 балла. Дополнили подиум Хуан Юйтин из Китая и швейцарка Одри Гонья.
Зато китайский дуэт в составе Ляня Цзюньцзе и Янга Хао не имел равных в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Представители КНР внешне легко опередили британцев Томаса Дейли и Ноа Уильямса с канадскими синхронистами Райланом Уинсом и Натана Шомбором Марреем.
Сборная Японии опередила Китай в командном турнире по спортивной гимнастике. Судьбу "золота" решили полбалла преимущества. Бронзовые награды забрали США, а сборная Украины финишировала на 5-й строчке.
Фехтовальщица Ольга Харлан завоевала для Украины первую медаль Игр-2024. Украинка выиграла "бронзовый" поединок у корейской шпажистки Чои Сибин. Золотую награду в дисциплине завоевала француженка Манон Брюне.
Другие финалы одной строчкой
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в конном троеборье первенство завоевала сборная Великобритании
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китаец Шен Лихао завоевал "золото" в стрельбе из пневматической винтовки (10 м) среди мужчин
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британский велосипедист Томас Пидкок выиграл соревнования по кросс-кантри маунтинбайка
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всадник Михаэль Юнг из Германии получил золотую медаль в индивидуальных прыжках троеборья
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азербайджанец Хидаят Гейдаров триумфовал в соревнованиях по дзюдо (до 73 кг)
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канадская дзюдоистка Криста Дегучи стала сильнейшей среди женщин (до 57 кг)
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японец Юто Хоригоме стал олимпийским чемпионом по скейтбордингу (стрит)
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Республика Корея выиграла командное первенство мужчин в стрельбе из лука
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французский каноист Николя Жестен получил "золото" в одиночном гребном слаломе
- Саммер Макинтош из Канады триумофвала на 400-метровке комплексным стилем
- румын Давид Поповичи выиграл заплыв на 200 м вольным стилем в плавании
- итальянский пловец Томас Чеккон победил на стометровке на спине
- Татяна Смит из Южно-Африканской Республики финишировала первой на 100 м на спине
- австралийка Молли О'Каллаган выиграла золотую награду в 200-метровке вольным стилем
- гонконгский фехтовальщик Чонг Калун триумфовал в соревнованиях с рапирой
Япония осталась лидером общего медального зачета Олимпиады-2024. Атлеты Страны восходящего солнца в общей сложности завоевали 12 наград, половина из которых – золотые. В спину японцам дышат сборные Франции, Китая, Австралии и Республики Корея (по 5 золотых медалей).
К слову, ранее дзюдоистка Билодид вылетела в 1/8 финала олимпийских соревнований.
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