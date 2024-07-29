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За два кроки від медалей Олімпіади. Збірна України фінішувала п'ятою у спортивній гімнастиці

Париж, Понеділок 29 липня 2024 21:23
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За два кроки від медалей Олімпіади. Збірна України фінішувала п'ятою у спортивній гімнастиці Фото: Олег Верняєв залишився без нагороди (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Україна посіла п'яте місце в командному багатоборстві, а переможцем турніру зі спортивної гімнастики стала збірна Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Гімнасти змагалися на поперечині, паралельних брусах, в опорному стрибку, на кільцях, коні та вільних виступах. Кольори України захищали Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах і Олег Верняєв.

Українці гідно конкурували з японцями, китайцями, американцями та британцями. Найкращим для команди став виступ Ковтуна на паралельних брусах, коли гімнаст завоював 15.433 балів. Поруч із топ-3 вітчизняні атлети перебували впродовж усього змагання.

Утім, фінальні виступи конкурентів не дозволили збірній України зачепитися за медалі. Збірна Японії набрала 259,594 балів. На півпункта від них відстав Китай, збірна США поступилася майже двома. Підсумковий результат українців виявився на майже чотири бали гірший.

Олімпіада-2024, спортивна гімнастика, чоловічі команди:

  1. Японія – 259.594 балів
  2. Китай – 259.062
  3. США – 257.793

...5. Україна – 254.761

На Олімпіаді в Токіо Україна в цій дисципліні посіла 7-ме місце. Тоді "золото" взяли росіяни, а збірні Японії та Китаю доповнили подіум. Найкращим результатом вітчизняних гімнастів в історії залишається командне "срібло" на Олімпійських іграх-2000.

До слова, раніше дзюдоїстка Білодід вилетіла в 1/8 фіналу олімпійських змагань.

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