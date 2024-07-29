Білодід прикро завершила виступи на Олімпійських іграх

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Олімпіада-2024, дзюдо, 1/8 фіналу, жінки

Білодід – Фунакубо – 0:10

Українка вийшла на татамі після блискавичної перемоги над представницею Кирібаті. Однак, сутичка з японською дзюдоїсткою не стала легкою прогулянкою. Основні 5 хвилин завершилися нульовою нічиєю без результативних дій.

На старті додаткового часу суддя вилучив маму Білодід і за сумісництвом тренерку за постійні підказки підопічній. Запекла боротьба тривала далі. Обидві дзюдоїстки мали в пасиві "шидо" – попередження.

Зрештою, українська атлетка отримала третю жовту картку. Вона автоматично перетворилася на червону та спричинила поразку Білодід. Фунакубо в чвертьфіналі змагань зустрінеться з господаркою змагань Сарою-Леоні Сізік.

Хто така Дар'я Білодід

Уродженка Києва, донька дзюдоїстів Геннадія Білодіда та Світлани Кузнецової. У дзюдо прийшла в 6 років із художньої гімнастики.

Першу дорослу нагороду завоювала в 16 на відкритому Континентальному кубку в Празі. Згодом двічі стала чемпіонкою Європи та світу (до 48 кг), а на Олімпійських іграх у Токіо здобула бронзову медаль.

У рамках підготовки до Олімпіади-2024 вирішила перейти в дивізіон до 57 кг. У новій вазі цьогоріч тріумфувала на чемпіонаті Європи в Загребі.