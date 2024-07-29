ua en ru
Пн, 29 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білодід прикро завершила виступи на Олімпійських іграх

Париж, Понеділок 29 липня 2024 13:16
UA EN RU
Білодід прикро завершила виступи на Олімпійських іграх Фото: Дар'я Білодід не змогла поборотися за медалі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід програла японці Харуці Фунакубо сутичку в 1/8 фіналу олімпійського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, дзюдо, 1/8 фіналу, жінки

Білодід – Фунакубо – 0:10

Українка вийшла на татамі після блискавичної перемоги над представницею Кирібаті. Однак, сутичка з японською дзюдоїсткою не стала легкою прогулянкою. Основні 5 хвилин завершилися нульовою нічиєю без результативних дій.

На старті додаткового часу суддя вилучив маму Білодід і за сумісництвом тренерку за постійні підказки підопічній. Запекла боротьба тривала далі. Обидві дзюдоїстки мали в пасиві "шидо" – попередження.

Зрештою, українська атлетка отримала третю жовту картку. Вона автоматично перетворилася на червону та спричинила поразку Білодід. Фунакубо в чвертьфіналі змагань зустрінеться з господаркою змагань Сарою-Леоні Сізік.

Хто така Дар'я Білодід

Уродженка Києва, донька дзюдоїстів Геннадія Білодіда та Світлани Кузнецової. У дзюдо прийшла в 6 років із художньої гімнастики.

Першу дорослу нагороду завоювала в 16 на відкритому Континентальному кубку в Празі. Згодом двічі стала чемпіонкою Європи та світу (до 48 кг), а на Олімпійських іграх у Токіо здобула бронзову медаль.

У рамках підготовки до Олімпіади-2024 вирішила перейти в дивізіон до 57 кг. У новій вазі цьогоріч тріумфувала на чемпіонаті Європи в Загребі.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 28 липня на Олімпійських іграх-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024 Дарья Белодед
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог