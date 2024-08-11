UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олімпіада-2024: підсумки дня 10 серпня та медальний залік

Фото: Трудове "срібло" Ірини Коляденко (t.me/nocukraine)
Автор: Антон Федорців

Передостанній день змагань на Олімпійських іграх у Парижі завершився. 10 серпня скарбничка збірної України поповнилася однією нагородою.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Збірна Китаю тріумфувала в командному багатоборстві художньої гімнастики. Представниці Піднебесної перемогли в обох частинах змагань – вправ із обручами та вправ зі стрічками та м'ячами. Україна фінішувала на 7-й позиції.

Китаєць Ю Цао переміг в стрибках у воду з 10-метрового трапліна. Золотий медаліст набрав 547.50 балів. Український спортсмен Олексій Середа посів 8-ме місце, відставши від призерів на понад 70 пунктів.

Новозеландський атлет Геміш Керр виграв змагання зі стрибків у висоту. Він разом із американцем Шелбі Мак'юеном підкорив планку на 2.36 м. "Золото" вони вирішили не ділити, а в додаткових спробах кращим став Керр. Українець Олег Дорощук – шостий.

Українка Ірина Коляденко поступилася у фіналі вільної боротьби (до 62 кг). Першість виграла японська борчиня Сакура Мотокі. Представниця України здобула срібну нагороду після "бронзи" в Токіо три роки тому.

Збірна США здобула перемогу над Францією у фіналі баскетбольного турніру (98:87). Найрезультативнішим у складі американської команди став Стеф Каррі (24 очки). Для нього золота олімпійська нагорода стала першою у кар'єрі.

Інші фінали одним рядком

  • ефіопець Тамірат Тола виграв класичний марафон із олімпійським рекордом

  • словенська скелелазка Яня Гарнбрет здобула "золото" в комбінації

  • важкоатлет із Китаю Лю Хуаньхуа тріумфувала у ваговій категорії до 102 кг

  • збірна Франції виграла чоловічий волейбольний турнір

  • чех Йозеф Достал переміг у змаганні каяків на 1000 м

  • новозеландська веслувальниця Ліза Каррінгтон тріумфувала в запливі каяків на 500 м

  • Кейті Вінсент із Канади завоювала золоту медаль в змаганні каное на 200 м

  • Норвегія виграла жіночий гандбольний турнір

  • збірна Китаю виграла командну першість з настільного тенісу серед жінок

  • Іспанія тріумфувала в жіночому турнірі з водного поло

  • норвежка Сольфрід Ейла Амена Коанда здобула "золото" у важкій атлетиці (до 81 кг)

  • футбольна збірна США виграла жіночий чемпіонат

  • єгипетський спортсмен Ахмед Ельгенді переміг у сучасному п'ятиборстві

  • збірна Португалії тріумфувала у велоспорті (медісон)

  • кенієць Еммануель Ваньйоньї завоював золоту нагороду на 800-метрівці

  • американська бігунка Масаї Расселл перемогла на 100 м із бар'єрами

  • Якоб Інгебрігтсен із Норвегії виграв забіг на 5000 м

  • кенійка Фейт Кіп'єгон тріумфувала на дистанції 1500 м

  • японська атлетка Харука Кітагучі здобула "золото" в метанні списа

  • США перемогли в чоловічій естафеті 4x400 м

  • американська збірна тріумфувала і в жіночій естафеті 4x400 м

  • Китай виграв змагання дуетів у художньому плаванні

  • тайванка Лінь Юй Тін завоювала золоту медаль в боксі (до 57 кг)

  • новозеландська гольфістка Лідія Ко виграла індивідуальний турнір

  • Разамбек Жамалов із Узбекистану здобув "золото" у вільній боротьбі (до 74 кг)

  • грузин Гено Петріашвілі переміг у вільній боротьбі в категорії до 125 кг

  • канадський бібой Філ Візард тріумфував у брейкінгу

  • Аріан Салімі з Ірану виграв змагання в тхеквондо (+80 кг)

  • узбек Абдумалік Халоков завоював золоту медаль в боксі (до 57 кг)

  • французька тхеквондистка Альтеа Лорен перемогла в категорії +67 кг

  • Лаша Талахадзе з Грузії тріумфував у важкій атлетиці (понад 102 кг)

  • шведи Давід Ахман і Юнатан Гелльвіг виграли "золото" в пляжному волейболі

  • китайська боксерка Лі Цянь перемогла в категорії до 75 кг

  • Баходір Жалолов із Узбекистану виграв боксерський турнір у важкій вазі

 

 

Китай та США продовжили тримати інтригу щодо переможця загального заліку команд. Перед останнім змагальним днем у лідерах залишилася Піднебесна – 39 золотих медалей та 90 загалом. Натомість американські спортсмени завоювали 38 "золот" і 122 нагороди різних ґатунків. У трійці лідерів закріпилася збірна Австралії з півсотнею медалей.

До слова, раніше пригадали чотири перемоги України в боксі на Олімпійських іграх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024