Олімпіада-2024: підсумки дня 10 серпня та медальний залік

Передостанній день змагань на Олімпійських іграх у Парижі завершився. 10 серпня скарбничка збірної України поповнилася однією нагородою.
Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.
Збірна Китаю тріумфувала в командному багатоборстві художньої гімнастики. Представниці Піднебесної перемогли в обох частинах змагань – вправ із обручами та вправ зі стрічками та м'ячами. Україна фінішувала на 7-й позиції.
Китаєць Ю Цао переміг в стрибках у воду з 10-метрового трапліна. Золотий медаліст набрав 547.50 балів. Український спортсмен Олексій Середа посів 8-ме місце, відставши від призерів на понад 70 пунктів.
Новозеландський атлет Геміш Керр виграв змагання зі стрибків у висоту. Він разом із американцем Шелбі Мак'юеном підкорив планку на 2.36 м. "Золото" вони вирішили не ділити, а в додаткових спробах кращим став Керр. Українець Олег Дорощук – шостий.
Українка Ірина Коляденко поступилася у фіналі вільної боротьби (до 62 кг). Першість виграла японська борчиня Сакура Мотокі. Представниця України здобула срібну нагороду після "бронзи" в Токіо три роки тому.
Збірна США здобула перемогу над Францією у фіналі баскетбольного турніру (98:87). Найрезультативнішим у складі американської команди став Стеф Каррі (24 очки). Для нього золота олімпійська нагорода стала першою у кар'єрі.
ефіопець Тамірат Тола виграв класичний марафон із олімпійським рекордом
словенська скелелазка Яня Гарнбрет здобула "золото" в комбінації
важкоатлет із Китаю Лю Хуаньхуа тріумфувала у ваговій категорії до 102 кг
збірна Франції виграла чоловічий волейбольний турнір
чех Йозеф Достал переміг у змаганні каяків на 1000 м
новозеландська веслувальниця Ліза Каррінгтон тріумфувала в запливі каяків на 500 м
Кейті Вінсент із Канади завоювала золоту медаль в змаганні каное на 200 м
Норвегія виграла жіночий гандбольний турнір
збірна Китаю виграла командну першість з настільного тенісу серед жінок
Іспанія тріумфувала в жіночому турнірі з водного поло
норвежка Сольфрід Ейла Амена Коанда здобула "золото" у важкій атлетиці (до 81 кг)
футбольна збірна США виграла жіночий чемпіонат
єгипетський спортсмен Ахмед Ельгенді переміг у сучасному п'ятиборстві
збірна Португалії тріумфувала у велоспорті (медісон)
кенієць Еммануель Ваньйоньї завоював золоту нагороду на 800-метрівці
американська бігунка Масаї Расселл перемогла на 100 м із бар'єрами
Якоб Інгебрігтсен із Норвегії виграв забіг на 5000 м
кенійка Фейт Кіп'єгон тріумфувала на дистанції 1500 м
японська атлетка Харука Кітагучі здобула "золото" в метанні списа
США перемогли в чоловічій естафеті 4x400 м
американська збірна тріумфувала і в жіночій естафеті 4x400 м
Китай виграв змагання дуетів у художньому плаванні
тайванка Лінь Юй Тін завоювала золоту медаль в боксі (до 57 кг)
новозеландська гольфістка Лідія Ко виграла індивідуальний турнір
Разамбек Жамалов із Узбекистану здобув "золото" у вільній боротьбі (до 74 кг)
грузин Гено Петріашвілі переміг у вільній боротьбі в категорії до 125 кг
канадський бібой Філ Візард тріумфував у брейкінгу
Аріан Салімі з Ірану виграв змагання в тхеквондо (+80 кг)
узбек Абдумалік Халоков завоював золоту медаль в боксі (до 57 кг)
французька тхеквондистка Альтеа Лорен перемогла в категорії +67 кг
Лаша Талахадзе з Грузії тріумфував у важкій атлетиці (понад 102 кг)
шведи Давід Ахман і Юнатан Гелльвіг виграли "золото" в пляжному волейболі
китайська боксерка Лі Цянь перемогла в категорії до 75 кг
Баходір Жалолов із Узбекистану виграв боксерський турнір у важкій вазі
Китай та США продовжили тримати інтригу щодо переможця загального заліку команд. Перед останнім змагальним днем у лідерах залишилася Піднебесна – 39 золотих медалей та 90 загалом. Натомість американські спортсмени завоювали 38 "золот" і 122 нагороди різних ґатунків. У трійці лідерів закріпилася збірна Австралії з півсотнею медалей.
До слова, раніше пригадали чотири перемоги України в боксі на Олімпійських іграх.
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