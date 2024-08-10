ОІ-2024: Керр виграв унікальне "золото" в стрибках у висоту, Дорощук завершив у топ-6

Новозеландський атлет Геміш Керр став олімпійським чемпіоном в стрибках у висоту, а українець Олег Дорощук завершив турнір на шостій позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

23-річний українець оновив персональне досягнення. Він підкорив висоту 2.31 м, покращивши особистий рекорд на 1 см.

Дорощук розпочав із позначки 2.17, яку взяв із першої спроби. Далі він із першого разу стрибнув на 2.22 м, а потім із других спроб узяв і 2.27 м, і 2.31 м. На висоті 2.34 м коло претендентів на медалі звузилося до шести.

Катарець Мутаз Есса Баршім, італійський атлет Стефано Соттіле та новозеландець Геміш Керр підкорили новий рубіж із першої спроби. Американський спортсмен Шелбі Мак'юен узяв висоту 2.34 м із третього разу, а от Дорощук і японець Рьоїті Акамацу вибули з боротьби.

Згодом Мак'юен і Керр підкорили й рубіж 2.36 м. А от із висотою 2.38 м не склалося, але американець і новозеландець не погодилися поділити "золото" та вирішили стрибати ще раз на 2.34 м. Керр із першої спроби впорався зі завданням, а Мак'юен – ні. Баршім задовольнився "бронзою".

Олімпіада-2024, стрибки у висоту, фінал, чоловіки:

Геміш Керр (Нова Зеландія) – 2.36 м Шелбі Мак'юен (США) – 2.36 м Мутаз Есса Баршім (Катар) – 2.34 м

...6. Олег Дорощук (Україна) – 2.31 м