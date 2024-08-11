Олимпиада-2024: итоги дня 10 августа и медальный зачет

Сборная Китая триумфовала в командном многоборье художественной гимнастики. Представительницы Поднебесной победили в обеих частях соревнований – упражнений с обручами и упражнений с лентами и мячами. Украина финишировала на 7-й позиции.

Китаец Ю Цао победил в прыжках в воду с 10-метрового траплина. Золотой медалист набрал 547.50 баллов. Украинский спортсмен Алексей Середа занял 8-е место, отстав от призеров более чем на 70 пунктов.

Новозеландский атлет Хэмиш Керр выиграл соревнования по прыжкам в высоту. Он вместе с американцем Шелби Макьюэном покорил планку на 2.36 м. "Золото" они решили не делить, а в дополнительных попытках лучше стал Керр. Украинец Олег Дорощук – шестой.

Украинка Ирина Коляденко проиграла финал вольной борьбы (до 62 кг). Первенство выиграла японская борчиха Сакура Мотоки. Представительница Украины завоевала серебряную награду после "бронзы" в Токио три года назад.

Сборная США одержала победу над Францией в финале баскетбольного турнира (98:87). Самым результативным в составе американской команды стал Стеф Карри (24 очка). Для него золотая олимпийская награда стала первой в карьере.

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Китай и США продолжили держать интригу по поводу победителя общего зачета команд. Перед последним соревновательным днем в лидерах осталась Поднебесная – 39 золотых медалей и 90 в целом. В свою очередь американские спортсмены завоевали 38 "золот" и 122 награды разных сортов. В тройке лидеров закрепилась сборная Австралии с полсотней медалей.