Олимпиада-2024: итоги дня 10 августа и медальный зачет

Предпоследний день соревнований на Олимпийских играх в Париже завершился. 10 августа копилка сборной Украины пополнилась одной наградой.
Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.
Сборная Китая триумфовала в командном многоборье художественной гимнастики. Представительницы Поднебесной победили в обеих частях соревнований – упражнений с обручами и упражнений с лентами и мячами. Украина финишировала на 7-й позиции.
Китаец Ю Цао победил в прыжках в воду с 10-метрового траплина. Золотой медалист набрал 547.50 баллов. Украинский спортсмен Алексей Середа занял 8-е место, отстав от призеров более чем на 70 пунктов.
Новозеландский атлет Хэмиш Керр выиграл соревнования по прыжкам в высоту. Он вместе с американцем Шелби Макьюэном покорил планку на 2.36 м. "Золото" они решили не делить, а в дополнительных попытках лучше стал Керр. Украинец Олег Дорощук – шестой.
Украинка Ирина Коляденко проиграла финал вольной борьбы (до 62 кг). Первенство выиграла японская борчиха Сакура Мотоки. Представительница Украины завоевала серебряную награду после "бронзы" в Токио три года назад.
Сборная США одержала победу над Францией в финале баскетбольного турнира (98:87). Самым результативным в составе американской команды стал Стеф Карри (24 очка). Для него золотая олимпийская награда стала первой в карьере.
эфиопец Тамират Тола выиграл классический марафон с олимпийским рекордом
словенская скалолазка Яня Гарнбрет получила "золото" в комбинации
тяжелоатлетка из Китая Лю Хуаньхуа триумфовала в весовой категории до 102 кг
сборная Франции выиграла мужской волейбольный турнир
чех Йозеф Достал победил в соревновании каяков на 1000 м
новозеландская гребчиха Лиза Каррингтон триумфовала в заплыве каяков на 500 м
Кейти Винсент из Канады завоевала золотую медаль в соревновании каноэ на 200 м
Норвегия выиграла женский гандбольный турнир
сборная Китая выиграла командное первенство по настольному теннису среди женщин
Испания триумфовала в женском турнире по водному поло
норвежка Сольфрид Эйла Амена Коанда завоевала "золото" в тяжелой атлетике (до 81 кг)
футбольная сборная США выиграла женский чемпионат
египетский спортсмен Ахмед Эльгенди победил в современном пятиборье
сборная Португалии триумфовала в велоспорте (мэдисон)
кениец Эммануэль Ваньоньи завоевал золотую награду на 800-метровке
американская бегунья Масаи Расселл победила на 100 м с барьерами
Якоб Ингебригтсен из Норвегии выиграл забег на 5000 м
кенийка Фейт Кипьегон триумфовала на дистанции 1500 м
японская атлетка Харука Китагучи завоевала "золото" в метании копья
США победили в мужской эстафете 4x400 м
американская сборная триумфовала и в женской эстафете 4x400 м
Китай выиграл соревнования дуэтов в художественном плавании
тайванка Линь Юй Тин завоевала золотую медаль в боксе (до 57 кг)
новозеландская гольфистка Лидия Ко выиграла индивидуальный турнир
Разамбек Жамалов из Узбекистана завоевал "золото" в вольной борьбе (до 74 кг)
грузин Гено Петриашвили победил в вольной борьбе в категории до 125 кг
канадский бибой Фил Уизард триумфовал в брейкинге
Ариан Салими из Ирана выиграл соревнования в тхэквондо (+80 кг)
узбек Абдумалик Халоков завоевал золотую медаль в боксе (до 57 кг)
французская тхэквондистка Альтеа Лорен победила в категории +67 кг
Лаша Талахадзе из Грузии триумфовал в тяжелой атлетике (свыше 102 кг)
шведы Давид Ахман и Юнатан Хелльвиг выиграли "золото" в пляжном волейболе
китайская боксерша Ли Цянь победила в категории до 75 кг
Баходир Жалолов из Узбекистана выиграл боксерский турнир в тяжелом весе
Китай и США продолжили держать интригу по поводу победителя общего зачета команд. Перед последним соревновательным днем в лидерах осталась Поднебесная – 39 золотых медалей и 90 в целом. В свою очередь американские спортсмены завоевали 38 "золот" и 122 награды разных сортов. В тройке лидеров закрепилась сборная Австралии с полсотней медалей.
К слову, ранее вспомнили четыре победы Украины в боксе на Олимпийских играх.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.