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Олімпіада-2024: Україна фінішувала поза медалями в художній гімнастиці

Париж, Субота 10 серпня 2024 16:59
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Олімпіада-2024: Україна фінішувала поза медалями в художній гімнастиці Фото: Українки не змогли завоювати олімпійські нагороди (x.com/gymnastics)
Автор: Антон Федорців

Збірна України не зуміла потрапити на олімпійський п'єдестал пошани в групових правах у художній гімнастиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Фінал складався з двох частин – вправ із обручами та вправ із трьома стрічками та двома м'ячами. Кольори України захищали Марія Височанська, Кіра Ширикіна, Валерія Перемета, Аліна Мельник і Діана Баєва.

У першій частині українки в чорно-червоних боді показали драму в іспанському стилі під музику з "Кармен" Бізе. За цей виступ вітчизняні гімнастки отримали 36.550 балів, що дозволило вийти на друге місце після Китаю. У другій же частині в зелених боді вони презентували програму під музичне попурі на основі рок-хіта Eye of the Tiger.

Цього разу не обійшлося без помилок. Зокрема, на старті одна з українок трохи "загубила" м'яч. Зрештою, результат збірної України за другу вправу виявився посереднім – 29.150 балів. Це не дозволило далі претендувати на медалі.

"Золото" прогнозовано відійшло Китаю, підсумковий результат якого склав 69.800 балів. Срібні нагороди сенсаційно завоював Ізраїль, а третіми змагання завершили італійські гімнастки. Україна фінішувала на 7-й сходинці.

Олімпіада-2024, художня гімнастика, командне багатоборство:

  1. Китай – 69.800 балів
  2. Ізраїль – 68.850
  3. Італія – 68.100

...7. Україна – 65.700

До слова, раніше підбили підсумки змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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