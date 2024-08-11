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Баскетбольна збірна США тріумфувала на Олімпійських іграх-2024

Париж, Неділя 11 серпня 2024 00:17
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Баскетбольна збірна США тріумфувала на Олімпійських іграх-2024 Фото: Стеф Каррі приніс Штатам "золото" (x.com/usabasketball)
Автор: Антон Федорців

Американська збірна перемогла Францію у фіналі баскетбольного турніру паризької Олімпіади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, баскетбол, фінал, чоловіки

Франція – США – 87:98 (15:20, 26:29, 25:23, 21:26)

Дебют зустрічі команди провели рівно. У лідерах із мінімальною перевагою встигли побувати і господарі, і американці. Проте, під завісу стартової чверті збірна США таки зуміла створити 5-очкову перевагу.

"Янкі" спробували збільшити гандикап у другій 10-хвилинці. Однак, до середини ігрового відрізку французькі баскетболісти нівелювали відставання. Довелося американцям розпочинати заново, але з цим завданням вони впоралися і пішли на велику перерву з +8.

На мажорній ноті США продовжили грати в третій чверті. На піку перевага американських баскетболістів зросла до 14-ти пунктів. Збірна Франції додала під кінець десятихвилинки, а вдалий відрізок на фініші (5:0) ще й дозволив виграти чверть.

Гойдалки команди запропонували і на фінальні 10 хвилин. Американці кілька разів дозволили господарям підібратися майже впритул, а потім героїчно збільшували перевагу до комфортних цифр. Та серія влучних кидків Каррі поспіль поховала надії Франції.

До слова, напередодні збірна Іспанії виграла футбольний турнір Олімпійських ігор-2024.

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