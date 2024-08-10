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Китай забрав усі медалі в стрибках у воду, Середа закінчив останній старт Олімпіади восьмим

Париж, Субота 10 серпня 2024 18:11
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Китай забрав усі медалі в стрибках у воду, Середа закінчив останній старт Олімпіади восьмим Фото: Ю Цао не мав рівних на вишці 10 метрів (english.news.cn)
Автор: Антон Федорців

Китайський спортсмен Ю Цао тріумфував у стрибках у воду з 10-метрового трампліна, а український атлет Олексій Середа фінішував на восьмій сходинці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

18-річний українець у фіналі набрав 426.90 балів. Від подіуму він відстав на понад 70 пунктів.

Для Середи найкращив став останній стрибок. За нього український стрибун отримав 86.40 балів. Натомість найгіршим за виконання був п'ятий – 64.80 балів. Зрештою, юний атлет залишив позаду чотирьох конкурентів.

Золоту нагороду здобув Цао. Його тріумф забезпечив збірній Китаю небувале досягнення. Уперше в історії Олімпійських ігор усі нагороди в синхронних стрибках у воду завоювала одна команда. Представники Піднебесної взяли 8 "золот".

Срібна медаль дісталася японцю Рікуто Тамаї. Він єдиний після Цао подолав рубіж 500 балів. Натомість доповнив п'єдестал пошани британець Ноа Вільямс.

Олімпіада-2024, стрибки у воду, вишка, 10 м, фінал, чоловіки:

  1. Ю Цао (Китай) – 547.50 балів
  2. Рікуто Тамаї (Японія) – 507.65
  3. Ноа Вільямс (Сполучене Королівство) – 497.35

...8. Олексій Середа (Україна) – 426.90

До слова, раніше підбили підсумки змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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