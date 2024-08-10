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Коляденко програла фінал вільної боротьби на Олімпіаді-2024

Париж, Субота 10 серпня 2024 22:43
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Коляденко програла фінал вільної боротьби на Олімпіаді-2024 Фото: Ірина Коляденко не змогла завоювати "золото" (x.com/wrestling)
Автор: Антон Федорців

Українська борчиня Ірина Коляденко поступилася японці Сакурі Мотокі у фіналі олімпійських змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, вільна боротьба, до 62 кг, фінал, жінки

Коляденко – Мотокі – 1:12

Українка активніше розпочала сутичку, а японська борчиня навіть отримала попередження за пасивне ведення поєдинку. Проте, саме Мотокі з двома вдалими прийомами пішла у відрив (4:1).

На початку другого періоду японка впіймала момент і здобула ще два пункти. А на екваторі відрізку вона провела ще три результативні атаки та завоювала золоту нагороду. Коляденко задовольнилася "сріблом".

Для української борчині паризька Олімпіада стала другою в кар'єрі. На обох Іграх вона завершила змагання в призерах.

Хто така Ірина Коляденко

Уродженка Житомирщини, вихованка Радомишльської ДЮСШ. У 2019 році досягла перших успіхів на дорослому рівні.

Тоді стала віце-чемпіонкою світу, а на ЧС-2023 фінішувала третьою. Натомість на чемпіонатах Європи тричі завоювала золоті медалі (2021, 2023, 2024). Ще одного разу закінчила континентальні змагання з "бронзою" (2020). На токійській Олімпіаді здобула бронзову нагороду.

Почесна громадянка Ірпеня, пережила в місті російську окупацію у 2022 році. Кавалерка Ордена княгині Ольги III ст.

До слова, раніше Насібов поступився іранцю Есмаїлі Лейвесі у фіналі Олімпійських ігор.

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