Олімпіада-2024: Костюк, Світоліна та інші українки отримали суперниць в тенісному турнірі

Національна лідерка в першому раунді зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путінцевою. Натомість в дуеті з Даяною Ястремською вона протистоятиме польській парі Магди Лінетт і Аліції Росольської.

Натомість Еліна Світоліна на старті змагань отримала в суперниці Ясутаку Учіяму з Японії. Згадана раніше Ястремська зустрінеться з бразилійкою Лаурою Пігоссі. Нарешті Ангеліна Калініна протистоятиме Аранчі Рус із Нідерландів.

Тим часом сестри Людмила і Надія Кіченок змагатимуться лише в парному розряді. Першими суперницями близнючок буде пара китаянок – Чжан Шуай та Ван Сіньюй. Розклад матчів організатори оголосять згодом.

Матчі українських тенісисток на Олімпійських іграх-2024:

Світоліна – Учіяма

Костюк – Путінцева

Ястремська – Пігоссі

Калініна – Рус

Костюк/Ястремська – Лінетт/Росольська

Л. Кіченок/Н. Кіченок – Чжан/Ван

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Україна відправила на Олімпійські ігри 140 спортсменів. Гаслом збірної України стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги").

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали суспільного мовника ("Суспільне Київ", "Суспільне Хмельницький" тощо) та канал "Суспільне Спорт". Співтранслятором Ігор став сервіс MEGOGO.

Президент НОК Вадим Гутцайт розкрив розмір призових для медалістів Олімпіади. Переможці Ігор отримають 125 тисяч доларів. Тим часом володарі срібних і бронзових нагород отримають по 100 тисяч і 80 тисяч "зелених" відповідно.