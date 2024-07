Костюк потрапила до категорії обраних на тенісному турнірі Олімпіади-2024

22-річна українка потрапила до елітної компанії на тенісному турнірі в Парижі. До переліку сіяних увійшла лише четверта частина учасниць Олімпіади – 16 тенісисток.

Костюк отримала 12-й номер посіву. Такий статус дозволить першій ракетці України уникнути поєдинків із іншими сіяними в стартових двох раундах турніру. Окрім того, в першому та другому колі змагань Костюк не зустрінеться з іншими українками.

Жеребкування тенісного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться 25 липня. Старт змагань на ґрунтових кортах запланований на 27 липня. Турнір триватиме до 4 серпня. Несіяними на Олімпіаді будуть Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна.

Список сіяних тенісисток на Олімпійських іграх-2024:

Іга Свьонтек Корі Гауфф Єлена Рибакіна Ясміне Паоліні Джессіка Пегула Чжен Ціньвень Марія Саккарі Даніель Коллінз Барбора Крейчікова Єлена Остапенко Емма Наварро Марта Костюк Донна Векіч Беатріс Хаддад Майя Діана Шнайдер Лейла Фернандес

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Олімпійські ігри розпочнуться 26 липня. Триватимуть змагання до 11 серпня. Кольори України на Олімпіаді захищатимуть 140 атлетів у 23-х видах спорту. Збірна України обрала гаслом фразу The Will to Win ("Воля до перемоги").

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали суспільного мовника ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо) та канал "Суспільне Спорт".

Президент НОК Вадим Гутцайт розкрив розмір призових для медалістів Олімпійських ігор. Володарі "золота" збагатяться на 125 тисяч доларів. Срібні та бронзові медалісти отримають 100 тисяч і 80 тисяч "зелених" відповідно.