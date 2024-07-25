Олимпиада-2024: Костюк, Свитолина и другие украинки получили соперниц в теннисном турнире
Ведущие отечественные теннисистки во главе с первой ракеткой Украины Мартой Костюк узнали первых оппоненток в одиночном и парном разрядах олимпийского турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Национальный лидер в первом раунде встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. В свою очередь в дуэте с Даяной Ястремской она будет противостоять польской паре Магди Линетт и Алиции Росольской.
Элина Свитолина на старте соревнований получила в сопернице Ясутаку Учияму из Японии. Упомянутая ранее Ястремская встретится с бразильянкой Лаурой Пигосси. Наконец Ангелина Калинина будет противостоять Аранче Рус из Нидерландов.
Тем временем сестры Людмила и Надежда Киченок будут соперничать только в парном разряде. Первыми соперницами близнецов будет пара китаянок – Чжан Шуай и Ван Синьюй. Расписание матчей организаторы объявят вскоре.
Матчи украинских теннисисток на Олимпийских играх-2024:
- Свитолина – Учияма
- Костюк – Путинцева
- Ястремская – Пигосси
- Калинина – Рус
- Костюк/Ястремская – Линетт/Росольска
- Л. Киченок/Н. Киченок – Чжан/Ван
Что известно об Олимпийских играх-2024
Церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Украина на Олимпийские игры отправила 140 спортсменов. Лозунгом сборной Украины стала фраза The Will to Win ("Воля к победе").
В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя ("Суспильне Киев", "Суспильне Хмельницкий" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт". Сотранслятором Игр стал сервис MEGOGO.
Президент НОК Вадим Гутцайт раскрыл размер призовых медалистов Олимпиады. Победители Игр получат 125 тысяч долларов. Тем временем обладатели серебряных и бронзовых наград получат по 100 тысяч и 80 тысяч "зеленых" соответственно.
К слову, ранее Костюк попала в список сеянных теннисного турнира Олимпийских игр.
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