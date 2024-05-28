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Олімпіада-2024 отримала офіційного транслятора в Україні

Париж, Вівторок 28 травня 2024 15:59
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Олімпіада-2024 отримала офіційного транслятора в Україні Фото: Олімпійський вогонь запалили ще в квітні (facebook.com/Paris2024)
Автор: Антон Федорців

Суспільний мовник анонсував показ Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року на власних платформах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

"Суспільне" стало офіційним транслятором Олімпіади та Паралімпіади в Парижі. Перша трансляція звідти запланована на 24 липня – матч олімпійської футбольної збірної проти Іраку (20:00).

Церемонія відкриття Ігор призначена на 26 липня. Триватимуть змагання до 11 серпня. Натомість Паралімпійські ігри-2024 розпочнуться 28 серпня. "Суспільне" покаже не менше 200 годин прямого ефіру змагань Олімпіади та не менше сотні годин наживо з Паралімпіади.

У цифровому мовленні T2 турніри транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" і т. д.) та канал "Суспільне Спорт". Також трансляції будуть доступні на вебсайті "Суспільне Спорт" та на "Радіо Промінь". Натомість на YouTube щодня виходитиме дайджест головних подій.

Раніше платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили 105 українських спортсменів і 113 вітчизняних параатлетів.

Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних.

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

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Олімпіада 2024 Первый национальный (НТКУ)
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