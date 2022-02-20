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Олімпіада-2022: онлайн трансляція церемонії закриття зимових Ігор в Пекіні

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Пекін, Неділя 20 лютого 2022 13:35
Олімпіада-2022: онлайн трансляція церемонії закриття зимових Ігор в Пекіні Фото: "Національний стадіон" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зимові Олімпійські ігри 2022 року офіційно завершаться церемонією закриття 20 лютого. Вона пройде на "Національному стадіоні" в Пекіні.

Де переглянути церемонію закриття зимових Олімпійських ігор, підкаже РБК-Україна.

Старт урочистої події запланований на 14:00 за київським часом. Переглянути трансляцію церемонії можна безпосередньо в цій новині.

У прямому ефірі церемонію закриття покаже телеканал UA: Перший. Трансляції передуватиме спеціальна студія Ігор-2022. Вона стартувала о 13:00.

Олімпійська збірна України теж візьме участь в урочистостях. Прапороносцем команди стане біатлоністка Олена Білосюк. Більшу частину Олімпіади вона пропустила через коронавірус.

На цьогорічних Іграх Україна завоювала одну нагороду. У суперфіналі з лижної акробатики Олександр Абраменко виборов "срібло". Переможцем медального заліку стала Норвегія (37 медалей).

До слова, раніше фінська збірна здобула перше олімпійське "золото" в хокеї, обігравши команду ОКР у фіналі.

Також в останній день змагань Велика Британія виграла жіночий турнір із керлінгу. У фіналі вони здолали японок.

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