Олимпиада-2022: итоги дня 14 февраля и медальный зачет

Десятый день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 14 февраля разыграли четыре комплекта наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина .

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 14 февраля:

Американка Кайли Хамфрис триумфовала в женском бобслее. Она была лучшей в трех из четырех попыток соревнований среди монобобов. "Серебро" завоевала другая американка – Элани Майерс-Тейлор. Канадка Кристин де Брюин взяла бронзовую медаль.

В фигурном катании определились медалисты в танцах на льду. Победу отпраздновала французская пара Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Вторыми стали россияне, а дополнили подиум Мэдисон Габбелл и Закари Донохью из США.

Женские соревнования по лыжной акробатике принесли еще одно "золото" Китаю. Лучшей стала Сюй Мэнтао, набравшая 108,61 балла. Серебряную медаль завоевала белоруска Анна Гуськова (107,95). А "бронза" досталась американке Меган Ник (93,76).

Командный турнир по прыжкам с трамплина выиграла Австрия. Мужская команда в итоге набрала 942,7 балла и забрала золотые награды. Второй стала сборная Словении, а бронзовые медали завоевала команда Германии.