ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Олимпиада-2022: итоги дня 14 февраля и медальный зачет

Новина українською →
Пекин, Понедельник 14 февраля 2022 18:15
Олимпиада-2022: итоги дня 14 февраля и медальный зачет Фото: Австрийская команда – олимпийские чемпионы в прыжках с трамплина (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Десятый день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 14 февраля разыграли четыре комплекта наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 14 февраля:

Олимпиада-2022: итоги дня 14 февраля и медальный зачет

Американка Кайли Хамфрис триумфовала в женском бобслее. Она была лучшей в трех из четырех попыток соревнований среди монобобов. "Серебро" завоевала другая американка – Элани Майерс-Тейлор. Канадка Кристин де Брюин взяла бронзовую медаль.

В фигурном катании определились медалисты в танцах на льду. Победу отпраздновала французская пара Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Вторыми стали россияне, а дополнили подиум Мэдисон Габбелл и Закари Донохью из США.

Женские соревнования по лыжной акробатике принесли еще одно "золото" Китаю. Лучшей стала Сюй Мэнтао, набравшая 108,61 балла. Серебряную медаль завоевала белоруска Анна Гуськова (107,95). А "бронза" досталась американке Меган Ник (93,76).

Командный турнир по прыжкам с трамплина выиграла Австрия. Мужская команда в итоге набрала 942,7 балла и забрала золотые награды. Второй стала сборная Словении, а бронзовые медали завоевала команда Германии.

К слову, юношеская сборная Украины по биатлону не сможет принять участие в чемпионате мира из-за бюрократических преград.

В свою очередь тренерский штаб олимпийской сборной объявил состав команды на эстафету среди мужчин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед