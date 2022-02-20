Олімпіада-2022: німецькі бобслеїсти перемогли на останніх стартах у Пекіні
Фото: екіпаж німецького чемпіона Франческо Фрідіха (twitter.com/Athlete365)
Сьогодні, 20 лютого, завершився турнір бобслеїстів у четвірках на Олімпіаді в Пекіні. Німецькі екіпажі взяли золоті та срібні медалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олімпійських ігор.
Повідомляється, що перше місце завоював екіпаж Франческо Фрідріха, який за сумою чотирьох спроб обійшов команду Йоханнеса Лохнера. Зазначимо, Фрідріх став чотириразовим олімпійським чемпіоном.
Бронзові медалі взяв канадський екіпаж на чолі з Джастніном Кріпсом.
Нагадаємо, до цього Фрідріх з партнером Торстеном Маргісом завоював золоті медалі в двійках.
Раніше повідомлялося, що збірна Фінляндія з хокею обіграла росіян і взяла "золото" Олімпіади.