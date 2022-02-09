Олимпиада-2022: итоги дня 9 февраля и медальный зачет

Золотая медаль в дисциплине биг-эйр соревнований по фристайлу досталась представителю Норвегии Бирку Рууду. По итогам трех попыток он набрал 187,75 балла и опередил американца Колби Стивенсона, а также шведа Хенрика Харлаута.

Словацкая горнолыжница Петра Влхова победила в слаломе среди женщин. Свою первую олимпийскую медаль она взяла со временем 1:44,98. Второй стала Катарина Линсбергер (Австрия), а бронзовая награда пополнила коллекцию швейцарки Венди Гольденер.

Финальный заезд в женском сноубордкроссе завершился победой Линдси Джакобеллис. Американка сумела опередить Хлое Треспеш (Франция) и Мериету Один (Канада). Неудачником "финала четырех" стала Белль Брокхофф из Австралии.

В лыжном двоеборье среди мужчин олимпийское "золото" взял Винценц Гайгер. Немецкий спортсмен опередил норвежца Йоргена Горбака и Лукаса Грайдерера из Австрии.

Кореец Хван Де Хон взял золотую награду в шорт-треке. Он одержал победу на дистанции 1500 м. "Серебро" досталось представителю Канады Стивену Дюбуа. Третьим на пьедестал поднялся Семен Елистратов (ОКР).

Соревнование двоек в санном спорте завершилось победой дуэта из Германии в составе Тобиаса Вендля и Тобиаса Артля. Серебряные награды завоевали их соотечественники – Тони Эггерт и Саша Бенеккен. Австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер стали третьими. Украинский дуэт Игоря Стахива и Андрея Лисецкого занял 15-е место.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 9 февраля: