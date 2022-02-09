Олімпіада-2022: підсумки дня 9 лютого та медальний залік

Золота медаль у дисципліні біг-ейр змагань з фрістайлу дісталася представнику Норвегії Бірку Рууду. За підсумками трьох спроб він набрав 187,75 бала та випередив американця Колбі Стівенсона та шведа Хенріка Харлаута.

Словацька гірськолижниця Петра Влхова тріумфувала в слаломі серед жінок. Свою першу олімпійську медаль вона взяла з часом 1:44,98. Другою стала Катаріна Лінсбергер (Австрія), а бронзова нагорода поповнила колекцію швейцарки Венді Гольденер.

Фінальний заїзд у жіночому сноубордкросі завершився перемогою Ліндсі Джакобелліс. Американка зуміла випередити Хлое Треспеш (Франція) і Меріету Одін (Канада). Невдахою "фіналу чотирьох" стала Белль Брокгофф з Австралії.

У лижному двоборстві серед чоловіків олімпійське "золото" взяв Вінценц Гайгер. Німецький спортсмен випередив норвежця Йоргена Горбака та Лукаса Грайдерера з Австрії.

Кореєць Хван Де Хон здобув золоту нагороду в шорт-треку. Він переміг на дистанції 1500 м. "Срібло" дісталося представнику Канади Стівену Дюбуа. Третім на п'єдестал піднявся Семен Єлістратов (ОКР).

Змагання двійок у санному спорті завершилося перемогою дуету з Німеччини у складі Тобіаса Вендля та Тобіаса Артля. Срібні нагороди вибороли їхні співвітчизники – Тоні Еггерт та Саша Бенеккен. Австрійці Томас Штой та Лоренц Коллер стали третіми. Український дует Ігоря Стахіва та Андрія Лисецького посів 15-те місце.

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 9 лютого: