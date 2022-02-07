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Олимпиада 2022: в гигантском слаломе победила шведская горнолыжница

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Пекин, Понедельник 07 февраля 2022 11:15
Олимпиада 2022: в гигантском слаломе победила шведская горнолыжница Фото: Сара Гектор (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх в Пекине состоялись соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в дисциплине гигантский слалом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На старт соревнований вышло 59 спортсменок, но финишировать смогли только 49 горнолыжниц.

В список финишировавших вошла и украинская спортсменка Анастасия Шепиленко. Она показала результат 2:12,33 и заняла 39 место.

Медали в гигантском слаломе выиграли:

"золото" – Сара Гектор (Швеция) – 1:55,69

"серебро" – Федерика Бриньоне (Италия) – 1:55,97

"бронза" – Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1:56,41

Напомним, что состоялся финал в мужском скоростном спуске.

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